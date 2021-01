Ecos lejanos | Muerte en vida Dr. López…

Por Gabriela Mora Guillén





Muerte en vida Dr. López…

Un daño irreparable... Es el título del libro escrito por Laurie Ann Ximénez-Fyvie, especialista en microbiología y jefa del laboratorio de genética molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM, en el que narra las erróneas decisiones que han llevado a México a ocupar los primeros lugares del mundo en muertes por la pandemia: el deshonroso lugar número 13 en contagios, primer lugar en muertes de personal médico, y el catastrófico infierno cotidiano que suma más de 150 mil víctimas -además de los miles de casos sospechosos-, con millones de enfermos que deambulan por los hospitales en busca de una cama y/ó familias que en la inclemencia de la enfermedad, padecen fraudes u horas para buscar la recarga de un tanque de oxígeno.

Es innegable la fragilidad del ser humano, pero igualmente lo es la forma en que la cotidianidad nos va adaptando a las situaciones adversas; hace unos años decíamos que no sería posible ni justo, ni humano, adaptarnos a vivir con la delincuencia y todas sus consecuencias, situación que no ha cambiado en México y con la que nos hemos obligado a sobrevivir…

Esto es similar; ante la información que recibimos todos los días, hemos perdido la razón, el sentido de realidad, la perspectiva: durante casi un año, nos han engañado, se nos ha ocultado información y han manipulado cifras. A la fecha, lo único cierto es la incongruencia con que el encargado de combatir la pandemia se ha manejado, esta es la realidad.

Vayamos dos meses atrás, desde “el buen fin”, cuando evidentemente se manipularon las cifras de muertes y contagios para no marcar el alto con semáforo rojo, permitiendo a la sociedad deambular por las calles en afán de dar un poco de oxígeno a la economía; las consecuencias son evidentes: las cifras de contagios y muertes hablan por ellas mismas.

“Un daño irreparable” es el que se le ha hecho a esta nación; pero, además, el título refresca la memoria en torno a fechas, hechos y declaraciones cruciales… cómo olvidar la negativa del Dr. López Gatell respecto a la utilidad del cubrebocas: “El cubrebocas tiene una pobre utilidad, incluso tiene una nula utilidad”, afirmó.

Recordemos igualmente los tiempos en que el vocero de la pandemia aseguraba que los portadores del virus, asintomáticos, no podían contagiar a otras personas; cuando el mundo acudía a realizar pruebas diagnósticas y el Dr. López decía que éstas no tenían utilidad alguna; del tiempo en que recomendó que los enfermos debían permanecer en casa y no acudir al hospital hasta tener síntomas graves. Imposible omitir que no había indicios que sugirieran que el Covid-19 era una enfermedad grave y que la influenza era 10 veces más virulenta; otra de sus pifias, “es mejor que se contagien 400 a que se contagie un solo niño”; aseguró que cuando mucho se registrarían ocho mil muertes, posteriormente, su cifra ascendió a sesenta mil… son ya más de150 mil reconocidos y otros tantos “sospechosos” Señor ¿Doctor?

A inicios de la crisis sanitaria, dijo que sería ideal que el presidente de México se contagiara dado que no era una persona de especial riesgo, su deseo se ha cumplido, no obstante, al parecer ante el Covid no hay inmunidad.

"Tarde o temprano vendrá la rendición de cuentas", escribe Ximénez-Fyvie; lo aclamaremos ante los errores que tantas vidas han costado a la sociedad mexicana. Lamentable la situación que con medidas atinadas, a ejemplo de otros muchos países, nos ubicaría en otro escenario evitando caos y principalmente, lágrimas.





