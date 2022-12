Ecos lejanos | Nos gusta el futbol y nos gusta sufrir

“Cada fracaso enseña al hombre algo que necesitaba aprender”

Charles Dickens





A la gran mayoría de los mexicanos nos gusta el futbol, y esperamos con ilusión la fiesta del Mundial para soñar con grandes logros de la selección mexicana que, a nivel profesional – la de los grandes-, quizá nunca llegarán; pero de que nos gusta el futbol, es cierto y lo sabe el mundo…

Esta vez, sufrimos desde antes, para alcanzar la calificación, sin importar nivel social, ideología política, credo, etcétera, el futbol es un punto de encuentro en un país que, lejos de su realidad, quiere, aspira y vive soñando progresar, alcanzar un ideal, lograr un desarrollo sustentado y sustentable, alcanzar la gloria en algún aspecto… muy lejos estamos de ello.

Evidentemente, nuestro futbol sufre una de las crisis más profundas y deprimente de la historia: con la eliminación de la Copa del Mundo de Qatar, y pese a haber vencido a Arabia 2-1, luego de 44 años nuestro equipo no logró avanzar ni al cuarto partido.

El fracaso tiene nombres y apellidos: desde Yon de Luisa, Presidente de la Federación Mexicana de Futbol quien se niega a renunciar pese haber contratado a Gerardo Martino y haberlo mantenido durante tantos años pese a estar consciente de su desempeño que nos llevaría al fracaso; obviamente el técnico Gerardo Martino quien ya renunció, aunque ningún directivo del deporte o del futbol lo acompañó en su renuncia; y Gerardo Torrado durante el período en que fungió como Director deportivo de la Selección.

Sabemos que Yon De Luisa tiene a su favor la parte empresarial que lo ha llevado a dar a ganar millones de dólares a los dueños de los equipos; estamos ciertos también de que “el tata” y su cuerpo técnico ha sido el más caro de la historia, aunque nunca se vio el compromiso real y “la camiseta” del equipo mexicano puesta en su técnico.

Finalmente, los jugadores, la mayoría grises, sin personalidad y sin buen nivel, hasta el último partido en que demostraron que se habría podido más...

Lo cierto es que nuestro futbol carece de liderazgo, y el desempeño de la Selección habría de hacer pensar seriamente a los dueños de los equipos cómo elevar el nivel de un futbol hoy muy mediocre.

No fue posible superar la fase de eliminación en el Mundial y han retornado al país los 26 jugadores y más de cien integrantes, entre directivos, técnicos e invitados -tres veces más que jugadores-. El prejidente López Obrador felicitó a la selección por su último juego y dijo que “hay mucha afición para tan poco desarrollo deportivo”.

El prejidente ensalza a una selección que decepcionó a los mexicanos; a su vez, reconoce la falta de desarrollo deportivo: hace cuatro años comenzó su administración y es innegable que éste ha sido uno de los periodos más oscuros para el deporte nacional lo cual lo hace también responsable como mandatario federal…

Solo hablamos de algunos argumentos que explican el fracaso de Qatar, mucho más allá de señalar “un Mundial mal jugado”, dado que la clasificación a Qatar fue otro suplicio ante las actuaciones ante Estados Unidos y a Canadá; tampoco se clasificó al Mundial juvenil, ni para las olimpiadas y el Mundial femenil.

Todos sabíamos que esta selección no tenía posibilidades; sin embargo, nos pusimos la verde -la playera, corbata o cualquier prenda-, en apoyo a ese equipo que, no dudamos, no nos decepcionó con intención, lo hizo con su nivel. Un retroceso, dicen los expertos, una decepción: tanto apoyo y tan pocos pobres resultados.

gamogui@hotmail.com