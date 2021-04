Ecos lejanos | Toro, toro asesino…

Hemos visto incitaciones al vandalismo y al linchamiento contra consejeros del INE; pese a las correcciones y desdichos de Félix Salgado Macedonio en su pretensión por gobernar el Estado de Guerrero, solo nos ha confirmado lo que la mayoría de los mexicanos ya sabíamos, su ascendencia a la incivilidad y a la patanería…

Y es que, ante sus palabras que quedarán en la memoria de la sociedad mexicana, poco hay qué decir: “Si no se reivindican, se los decimos de una vez, los vamos a hallar a los siete, los vamos a hallar, los vamos a buscar; y vamos a ir a ver a Córdova, ¿no le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdova?... ¿Sí les gustaría saber cómo está su casita de lámina negra y cuando llueve se gotea y moja su cuerpo, cabroncito…?”.

Ha amenazado también con impedir que se realicen las elecciones en el Estado en caso de que el Tribunal Federal Electoral no valide su candidatura. En efecto, su situación política es incierta y, pese a que las sanciones del INE son por razón de omisiones económicas, no hemos de olvidar los crímenes de que está acusado, entre ellos la repetida violación a una trabajadora de La Jornada en Guerrero, caso que no llegó a tribunales porque, a decir del ex fiscal Xavier Olea, “el gobernador (Héctor Astudillo) controló el Tribunal Superior de Justicia y solicitó que no se le consignara.”

Lo cierto es que no pasará nada al INE por la cancelación del registro de la candidatura de Félix Salgado Macedonio para la gubernatura de Guerrero, y de Raúl Morón en Michoacán; es más ,con ello el Instituto y sus Consejeros han brindado confianza al pueblo de México y así lo revelan las encuestas; no obstante, hemos de recordar que las normas y las leyes -que no estableció el INE, sino el Congreso-, se vean vulneradas para nuestro sistema democrático por el mismísimo Prejidente de la República quien declaró que la decisión del Instituto es un atentado contra la democracia…

La legislación establece determinantemente que la falta de presentación de informes de gastos de precampaña es causal de cancelación del registro de una candidatura; quizá una medida exagerada, pero que en su momento fue impulsada por las oposiciones, después de las elecciones de 2012, ante la evidencia de que los gastos de precampaña de Enrique Peña Nieto fueron los que impulsaron a la candidatura Presidencial: fue el propio entonces candidato Andrés López, quien insistió en que esos gastos de precampaña habían contribuido al triunfo del priista.

Las leyes no se pueden ignorar ni manejar “a contentillo” con tanta facilidad; no es posible pretender, como lo propuso López Obrador, que una encuesta determine la aplicación o no de las leyes… Quizá el sistema electoral del país no tiene sentido dado que ninguna nación democrática en el mundo presenta tal rigidez electoral tan drástica como la mexicana per, la ley debe de aplicarse como ha sido establecida, máxime cuando, las normas electorales no sólo tienen sólo fuerza de ley, sino también constitucional, se les dio ese vigor precisamente con la idea de que no pudieran ser modificadas por una mayoría simple en el futuro, y hoy vemos que quienes impusieron esas normas terminan siendo afectados por las mismas...

Lo cierto es que no es posible legislar o hacer justicia conforme a intereses personales, como tampoco es loable calificar o descalificar instituciones, a partir de la conveniencia de unos cuantos: se trata del elevado costo que ello implica para el país.

Y Dios no lo quiera que “Haya Toro” en Guerrero…

gamogui@hotmail.com