Eduardo Ramírez, gran favorito para candidatura de Chiapas

Una vez que se conozca quien será el o la coordinadora de los comités en defensa de la Cuarta Transformación, los días por venir serán de definiciones, pues comenzará el momento de elegir a quienes representarán a Morena en las gubernaturas que estarán en juego en el 2024 (Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán). En el caso de Chiapas, los nombres ya empezaron a salir y las mediciones también. Según el último sondeo de CE Reseach, publicado el 31 de agosto, el vencedor indiscutible es el coordinador de los senadores de Morena Eduardo Ramirez Aguilar con un 30 por ciento de las preferencias, seguido del diputado del PVEM, Jorge Luis Llaven con 16 por ciento y Manuela Obrador Narvaéz, prima del presidente, sólo obtiene un 6 por ciento de las simpatías. Sin embargo, el Jaguar, como lo llaman en su tierra, no se distrae de sus labores legislativas y está decidido a cumplir con pulcritud su responsabilidad, que hasta ahora, ha desempeñado muy bien, al grado que se consolidó su liderazgo y para muestra basta recordar la Reunión Plenaria de Morena, donde, gracias a su negociación no hubo fracturas ni enconos en su bancada por la elección de la nueva presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera, tal y como en su momento lo hizo Ricardo Monreal. Por lo pronto, Eduardo Ramírez se comprometió a que, desde el Senado de la República, seguirá acompañado al presidente Andrés Manuel López Obrador en la transformación del país en beneficio de los mexicanos.

AMLO, INVITADO DE HONOR DEL ÚLTIMO INFORME DE ALFREDO DEL MAZO

Por primera vez en sus cinco años de gobierno, Andrés Manuel López Obrador asistió al informe de un gobernador, me refiero al del último mandatario del PRI en el Estado de México, Alfredo del Mazo quien rindió cuentas a los ciudadanos de la entidad y a diversos funcionarios e invitados de todos los colores partidistas, entre los que destacaron, además del presidente, la proxima gobernadora, Delfina Gómez, Olga Sánchez Cordero, Higinio Martínez, así como los ex gobernadores mexiquenses Eruviel Ávila y César Camacho, además del empresario Valentín Diez Morodo, el legislador panista Enrique Vargas, así como el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Sodi, el secretario General de Gobierno y Luis Felipe Puente, entre otros. En el evento, Del Mazo destacó los logros de su administración como la creación de la Secretaría de las Mujeres, así como la apertura de 44 centros naranjas que cubrieron el 75% del territorio mexiquense, la creación de la Policía de Género con 2 mil 300 elementos de seguridad o el trolebús Chalco-Santa Martha, un de las obras de movilidad más importantes en el Valle de México que cuenta con 18.5 km de longitud y reduce el tiempo de traslado de 2 horas a 33 minutos, entre otras obras. ¿Será que Alfredo del Mazo se retira de la política o pronto lo veremos en alguna embajada? Al tiempo.

XÓCHITL GÁLVEZ: PODEMOS GANARLE A MORENA

Fin de semana intenso se vivió en la capital del país, pues el domingo Xóchitl Galvez recibió su constancia como representante del Frente Amplio por México, con lo que se convertirá en la próxima candidata presidencial del PAN, PRI y PRD en las elecciones del 2024. En el evento, la senadora del PAN presumió que hace unos meses la oposición estaba desunida y desmoralizada. La pregunta, agregó, no era si podíamos ganar, sino por cuántos puntos nos iban a derrotar. “Que se oiga fuerte y claro, aquí está la oposición. La esperanza ya cambió de manos, la esperanza ahora es nuestra. México merece más. Si queremos corregir el rumbo hay que ganar las elecciones de 2024, la Presidencia, el Congreso, las gubernaturas y las alcaldías. La oposición puede llevarse el 2024. Si en dos meses recuperamos la esperanza, es porque podemos ganar. Si en dos meses estamos por alcanzar a Morena, es porque podemos ganar. Podemos ganar y vamos a ganar”, con estas palabras Xóchitl arrancó su carrera rumbo a la presidencia, rodeada de los líderes del los partidos de la alianza e integrantes de la sociedad civil, pero los grandes ausentes fueron los aspirantes que compitieron con ella como Beatriz Paredes y Miguel Ángel Mancera.





EL MIÉRCOLES MORENA DARÁ A CONOCER RESULTADOS DE LA ENCUESTA

No hay plazo que no se cumpla, y en el caso de los aspirantes presidenciales de Morena (Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco) este ya se cumplió y será mañana cuando se dé a conocer quién será el candidato o candidata presidencial. A decir de Mario Delgado, líder de este partido, la realización de las encuestas de Morena ha sido un reto y un proceso sin precedentes, cuyo único objetivo es conocer la decisión del pueblo de México sobre quién debe continuar con la transformación iniciada por Andrés Manuel López Obrador. Y a pesar de que pidió a las ‘corcholatas’ esperar las fechas acordadas y mantener la unidad, así como evitar activismos a favor de nadie, con la finalidad de concluir el proceso de manera satisfactoria, lo cierto es que nunca falta “un prietito en el arroz” y representantes y operadores de Marcelo Ebrard denunciaron irregularidades en el levantamiento de la encuesta de Morena para definir al coordinador de Defensa de la 4T. El diputado Emmanuel Reyes señaló que representantes de Claudia Sheinbaum repartieron propaganda de la aspirante en uno de los puntos donde se aplicaría la encuesta, en la comunidad de Parácuaro. Así que ya no falta mucho para conocer el nombre de quién enfrentará a Xóchitl Gálvez y al candidato de Movimiento Ciudadano, pues algunos especialistas consideran que los resultados podrían darse a conocer en las primera horas del miércoles para que el presidente pueda entregar en el transcurso del día el bastón de mando de su movimiento a quien resulte elegido. Estaremos atentos, pero se sabe que el domingo se darán cita morenistas distinguidos en un hotel de la Ciudad de México para atestiguar la entrega de la constancia a quien resulte vencedor, ya veremos si los seis participantes están presentes.

SENADORA ANA LILIA RIVERA COMPROMETIDA A LOGRAR ACUERDOS PARA DESTRABAR PENDIENTES LEGISLATIVOS

Muy activa inició la semana la flamante presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera y junto a Eduardo Ramírez estuvo presente en la presentación del proyecto “Por el derecho a una vida libre de violencias: Derechos humanos de las mujeres y las niñas” que se trata de un folleto que impulsa la senadora Mónica Fernández que transmite información de una manera sencilla, clara y gráfica de algunos de los avances legislativos, en las LXIV y LXV legislaturas para la protección de las mujeres y niñas, como la prohibición del matrimonio infantil, la no prescripción de los delitos relacionados al abuso sexual infantil, la ampliación de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa como el abuso y violencia sexual contra menores, el feminicidio y la desaparición forzada; la Ley 3 de 3. Así como la tipificación de la violencia digital y el uso de ácido o sustancias corrosivas para lastimar a una mujer, entre otras. Ana Lilia Rivera Rivera, aceptó que una vez que se han registrado avances en la legislación, el reto será lograr que todos estos derechos puedan ser una realidad y que las instituciones los pongan en marcha, a través de programas y presupuestos. Por lo pronto la legisladora de Morena se comprometió a impulsar los consensos necesarios para que se logren desahogar los pendientes legislativos como los más de 73 nombramientos que no se han atendido como la designación de 22 magistrados de tribunales electorales locales en 18 entidades federativas del país y de dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

VÍCTOR FUENTES PIDE LIBROS DE APOYO DE MATEMÁTICAS PARA NIÑOS DE NUEVO LEÓN

Preocupado, pero sobre todo ocupado se mantiene en su estado el senador panista Víctor Fuentes, quien exhortó al gobernador Samuel García hacer libros de apoyo de Matemáticas. En este sentido, el legislador consideró que no todo el nuevo contenido de los libros de texto es malo, pero opinó que se pueden ajustar los planes de estudio para que algunos temas sean omitidos, en caso de que los padres de familia no estén de acuerdo con algunos temas. Por lo pronto, el legislador entregó en el transcurso de los días pasados mil paquetes de útiles escolares para alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

IGNACIO MIER: ESTE MARTES EL PLENO VOTARÁ INICIATIVA PARA EVITAR DOS LEGISLATURAS EN EL 2024

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco adelantó que este martes se discutirá la reforma para evitar que haya dos legislaturas en funciones al mismo tiempo en 2024. Además informó que su bancada impulsará una reforma para que la búsqueda de personas desaparecidas sea una garantía constitucional y otra para garantizar los programas de apoyo a personas con discapacidad a partir de los 65 años y el de Sembrando Vida. Pero el tema político no pudo faltar y el legislador calificó como “un acto inmoral e irresponsable” que la aspirante presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, haya usado la sesión general de instalación del Congreso para hacer campaña.

MARIO DELGADO CONFIRMA QUE MAÑANA SE CONOCERÁ QUIÉN SUCEDERÁ A AMLO

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró en entrevista para un medio de circulación nacional que "van en tiempo y forma y el 6 de septiembre se dará a conocer al o la ganadora y no se dejarán boletas sin contar. "En el conteo vamos a revisar paquete por paquete y boleta por boleta, tenemos un folio único en cada boleta y sabemos dónde se utilizaron y quién estuvo presente y lo vamos a verificar con el acta, con las firmas y con las actas de los representantes y luego de las denuncias que persisten sobre supuestas violaciones de sellos de urnas o problemas en el levantamiento, Delgado insistió en que el proceso está blindado y hay evidencia de cada paso. Ya veremos si todos se mantienen conformes.

LUIS DONALDO COLOSIO RECHAZA CANDIDATURA PRESIDENCIAL

Quien ya se definió y fuerte y claro se bajó de la contienda presidencial fue el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas. Y es que luego de admitir que le falta madurar en todos los sentidos, aseguró que no será la persona que divida a la oposición. Tras su participación en la conferencia Nueva Generación, Nueva Política, en el Centro de la Comunidad Universitaria de la Universidad de Monterrey, el regiomontano fue contundente a la pregunta hecha por el director del Instituto de Estudios Políticos de la UDEM, Agustín Basave, si contendería por la Presidencia de la República. "Mi respuesta es no; mi respuesta, digo, nunca lo he manifestado, pero siempre lo he dado entender bastante claro. Me propuse esperar que fueran los tiempos legales para hablar de cosas futuras y sobre todo cosas que no tienen que ver con mi trabajo; yo respeto mucho mi trabajo, mi encargo, como para estar constantemente distraído por cosas que todavía no ocurren".

"Mi respuesta es no por tres razones: la primera de ellas es porque no es el momento adecuado. Tengo muy poco tiempo de haber ingresado a lo público, hay muchas cosas que necesitan madurar, empezando por mi persona, en muchos aspectos de mi vida, como padre, como esposo, como amigo por supuesto que como servidor público, hay que reconocerlo, es un proceso de maduración, de aprendizaje", dijo. Sobre todo, agregó, se requiere una construcción de equipos, un equipo que realmente pueda tomar una responsabilidad de este tamaño, con quien se pueda planear un proyecto político y técnico.

El político manifestó su respeto a Movimiento Ciudadano, y aclaró que es la plataforma en la que pretende quedarse en su carrera política, pero, recalcó, “no voy a ser el artífice de la división de la oposición, sería irresponsable".

SIETE DE SEPTIEMBRE INICIA PROCESO ELECTORAL

Ya todo está listo para que este 7 de septiembre arranque de manera formal el proceso electoral en todo el país con la sesión que realizará el Instituto Estatal Electoral, informó el Vocal Ejecutivo del INE, Jorge Luis Ruelas Miranda. “Una vez que arranca el Proceso Electoral Federal, empiezan los preparativos en México para la designación de consejería del Consejo Local, para que nos instalemos un consejo local cada entidad federativa, para el día 01 de noviembre se tienen previsto esto”. Estos consejos, son los que organizan el proceso electoral en cada entidad federativa, la primer tarea que van a tener estos consejeros y consejeras, junto con los partidos políticos, será designar las consejerías distritales. “Es un consejo en cada distrito, 300 en el país, y esos van a ser designados por los consejos locales, ellos se instalarán en diciembre, y el 01 de diciembre arranca el proceso electoral en todos los distritos electorales, que es donde se organiza realmente la elección”, indicó. Lo cierto es que esto ya se adelantó y para esa fecha ya se tendrán a los candidatos presidenciales, pero como esto apenas empieza habrá que ver quienes se destaparán para ocupar una de las nueve gubernaturas que estarán en juego. Estaremos atentos.

JAVIER MAY RENUNCIA A FONATUR, BUSCA GUBERNATURA DE TABASCO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May Rodríguez dejará el cargo para buscar la candidatura por la gubernatura de Tabasco por Morena. Recordemos que May Rodríguez ingresó al gobierno como Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar, luego fue nombrado secretario de Bienestar y más tarde fue designado por el mandatario mexicano como titular de Fonatur y encargado de la obra del Tren Maya una vez que cumplió a cabalidad este encargo, ahora se aventurará para gobernar la tierra natal del presidente. No lo perderemos de vista.





