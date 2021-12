Educación: Algunos retos y oportunidades

Las cualidades de la educación nacional están marcadas por la historia y normadas por las diferentes leyes y programas. La educación desde preescolar hasta media superior debe formar las capacidades para la integración a la sociedad, para participar en la construcción de una nación democrática y, asunto esencial, para que los alumnos desarrollen todas sus potencialidades. Dicho de otra forma, la educación debe favorecer que los alumnos, conforme a su edad, convivan, propongan, participen en su entorno, respeten a las instituciones, a la historia, se unan a su nación y sean, por decirlo en forma sencilla, más inteligentes, con dominio de sí y con el ejercicio de las virtudes. Sin embargo, esto no es lo que está sucediendo el día de hoy en nuestras escuelas. Por lo que existen rezagos y oportunidades. Veamos algunos ejemplos:

1. APARATO EDUCATIVO SIN INTERÉS EN EL DESARROLLO DE LOS ALUMNOS.

El aparato educativo, con excepciones, no está dirigido a conocer, pensar, reflexionar, obtener buenas experiencias en el tema esencial: el desarrollo de los alumnos. Sus temas son otros: política de personal, respuesta a peticiones de la autoridad, elevación de sus propios rangos de mando, etc.

Oportunidad: Es obligado dar un vuelco hacia lo educativo, que la prioridad de las autoridades se refiera a temas concretos del desarrollo de los alumnos y de los contenidos y procedimientos para lograrlo. Es un asunto de orden mínimo: que se sepa por todo el aparato educativo (autoridades, supervisores, directivos, maestros y padres) lo que un niño de un grado escolar aprenderá y el desarrollo físico e intelectual que se espera logren.

2. DESIGUALIDAD EDUCATIVA.

La escuela nació para igualar las oportunidades de todos, para asegurar que por lo menos las nuevas generaciones, en un mundo tan desigual, tuvieran lazos comunes: conocimientos, valores, habilidades semejantes. Hoy día, desde las clases medias urbanas hasta las de mayor ingreso recurren a escuelas particulares de toda índole. Es un sistema fracturado por la sociedad. Es evidente que las nuevas generaciones pierden la oportunidad de convivir con niños de otros grupos sociales. Se cierran sobre sí mismas, esto es un grave fenómeno de mala formación que fomenta la discriminación social. Esta situación ataca a la razón de ser del sistema educativo nacional.

Oportunidad: Es posible que a través de la realización de actividades académicas, deportivas y artísticas se integre a alumnos de escuelas públicas y privadas de una región. Propiciar que convivan no compitiendo entre escuelas, sino haciendo actividades comunes y motivar a que las escuelas abran sus puertas a los niños de otras escuelas para alguna actividad académica. Sería de sentido común que la educación pública fuera primer opción para los hijos de los funcionarios.

3. EL PODER DE LOS MAESTROS ESTÁ OLVIDADO.

El gobierno, los medios de comunicación y la misma sociedad no valoran a los maestros como el gran motor de la superación de la educación. Hoy día y desde hace muchos años, los maestros han sido para la autoridad educativa un grupo a actualizar, a profesionalizar, a mejorar. Con la irrupción de especialistas lejanos al aula han predominado en el discurso educativo las propuestas psicopedagógicas y sociológicas lejanas del hacer educativo. Se dejó de lado la didáctica. Nadie pregunta a los maestros cómo enseñan y cómo debe enseñarse.

Oportunidad: En dos millones de profesores existe la experiencia y capacidad para mejorar los procesos educativos. Es obligado restablecer procedimientos como fueron los Centros Pedagógicos y los Consejos Estatales de la Educación, para así captar las mejores experiencias educativas y con ellas mejorar la educación con recursos provenientes de nuestra realidad, no por los dictados de la moda traída de fuera.

4.- UN EDUCACIÓN DESVINCULADA.

Los programas educativos no son tomados en cuenta para apoyar la superación de la economía, de la sociedad, el bienestar, la cultura. En este gobierno, por ejemplo, las necesidades urgentes de mejora de la seguridad no tienen un referente educativo como tampoco lo tienen, asunto de gravedad, los proyectos de apoyo a los jóvenes que no estudian ni trabajan. Parecería ser que el aparato educativo tiene un desarrollo paralelo, cuando no divergente de las necesidades sociales.

Oportunidad: Es posible integrar a niveles de municipios al aparato escolar con los organismos de gobierno y atender así conjuntamente problemas comunitarios. Por ejemplo, el tema de drogadicción o alcoholismo de jóvenes es atendible cuando maestros, médicos, autoridades cercanas, miembros de iglesias, etc., definen conjuntamente cómo apoyar a determinados jóvenes.

En resumen. El sistema educativo es uno de los más importantes haberes de la nación. Pero no se aprovecha y se tiene en el olvido. La nación toda se fortalecería si el tema educativo fuera retomado por autoridades y medios de comunicación. El remedio está a la vista: este es un asunto de inmersión en los temas concretos del desarrollo educativo de los alumnos, del surgimiento de los protagonistas del cambio educativo, los maestros y de reconocimiento de la escuela como agente para la mejora de la comunidad.

*Presidente de la Academia Mexicana de Educación.