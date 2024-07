Educar a un niño como espectador teatral, todo un acierto: especialistas

Sí. Comprobado está. A los niños les encanta encontrarse ante un escenario. Y más, cuando familiares, profesores, compañeros o amigos están cerca. Y rápidamente se dan cuenta, de que ese espacio que está ante sus ojos, será igualmente un sitio tan interesante como divertido.

Así, el misterioso lugarcito cubierto con terciopelos, se les abrirá, para que ellos, los niños que viven dentro de una etapa de absorción de imágenes, palabras y significados, se transformen en los principales testigos de toda esa unidad de mensajes visuales, lúdicos y líricos que ya se encuentran allí reunidos.

Se trata de elementos básicos procesados dentro de una historia adecuada y claramente pronunciada con magia e imaginación, a través de personajes en movimiento enfocados a crear diversos estados de ánimo con música, sorpresas, vestimentas, colores, luces y disfraces, que transforman tan singular espacio, en escenario de emociones, diálogos lentos y expectación.

Y todo ello se desprende de las respuestas de nuestro amado público infantil que asistió al Encuentro internacional de Artes escénicas para los primeros años, Infancia territorio paz, evento que tuvo mucho éxito y que finalizó el 16 de junio en el Centro Cultural del Bosque y Jardín Escénico.

Otro ejemplo de inculcar de manera creativa las artes escénicas en la infancia, es Achadouros, una creación colectiva de la compañía Criadouros, bajo la dirección de José Regino de Caísa Tibúrcio y Nara Faria quienes invitaron al público a aventurarse a un patio imaginario.

Este montaje llevó a las y los pequeños por una travesía que despertó al máximo su imaginación. Achadouros es una poesía de esperanza en la capacidad creativa del ser humano y en el poder regenerativo de la naturaleza.

Por otra parte, en el Teatro El Granero Xavier Rojas, se realizó la conferencia Niñas y niños como agentes en la práctica del teatro para jóvenes audiencias. En esta charla, desde la Red Small Size se reunieron Paweł Gałkowski, de la Art Fraction Foundation, organización no gubernamental para el arte y la cultura de Polonia; Michelle Guerra, del colectivo de Teatro en Espiral, Ensenada-Mx, y Michal Wendaland, de la Universidad de Poznań, también en Polonia, para presentar su investigación en torno a la “agencia” en el teatro para los primeros años de niñas y niños que participan en esta práctica artística.

Además, el Colectivo de Teatro en Espiral, en colaboración con Indómita, escenificó Punto y línea, con dramaturgia y dirección de Michelle Guerra e interpretación de Azalea López. En esta puesta en escena, un pequeño zumbido, un pequeño sonido que nació del silencio se expande en el espacio atravesándolo para convertirse en un divertido juego. Esta presentación ocurrió en el Jardín Escénico.

Artefactos Vascos llevó a escena Batu, una creación, performance y espacio de juego a cargo de Leltxu Ortueta. Aquí, un rectángulo invitó a los pequeños a juntarse para crear un gran juego de líneas, caminos, intersecciones, espacios, mapas, construcciones, combinaciones y descubrimientos donde la creatividad emergió para pintar, doblar, pegar, unir, componer y construir.

A la divertida agenda se integró Amnia Teatro que llevó a escena Vuelo de luz, con dramaturgia y dirección de Natalie Sève y Christian Sève, con la interpretación de Christian Sève.

Este trabajo escénico de pequeño formato está inspirado en la obra de Guillermo Deisler: “El imaginario de las aves, la creación de poemas visuales con objetos cotidianos. Migrar es viajar, embarcar simbólicamente el territorio conocido para desplazarse a través del sonido y de la luz hacia un nuevo espacio”.

Las funciones se realizaron en el Teatro El Granero Xavier Rojas. Por último, la compañía Art Fraction Foundation & Animation Theatre in Poznań, llevó a escena We Live Here (Vivimos aquí), con dramaturgia y dirección de Alicia Morawska-Rubczak. Esta puesta en escena es una interpretación colectiva para niños y adultos, quienes con el movimiento y objetos buscaron la esencia de la unión.

“Esta es nuestra comunidad y aquí es donde todos vivimos, juntos exploraremos el espacio compartido”. Las actuaciones estuvieron a cargo de Anna Domalewska, Paulina Giwer-Kowalewska, AlicjaHelfojer y Antoni Kurjata. Su presentación se celebró en el Jardín Escénico.

Así que para que nada nos falte, les enviamos un beso.