El 19S a casi 4 años

Yessica Corral

A casi cuatro años del sismo del 19 de septiembre, desde Nosotrxs seguimos trabajando junto con el Gobierno de la Ciudad de México a través del colectivo #ReconstrucciónTransparente y el Consejo Consultivo para la Reconstrucción buscando que el proceso sea cercano con las personas afectadas y exista transparencia y rendición de cuentas.

Pese a la pandemia, la reconstrucción no se ha detenido, pero su velocidad de ejecución se ha visto reducida considerablemente, los procesos burocráticos han estado más lentos que de costumbre y el ritmo de construcción también. Según el Portal para la Reconstrucción, respecto al avance del 100% de los edificios (370 inmuebles), el 41% están concluidos y un 24% en proceso de obra. Vale la pena destacar que el 32% sigue “en proyecto”, es decir, por alguna situación burocrática, financiera o de acuerdo vecinal no logran avanzar hacia el proceso de obra y a casi cuatro años debería ser imperativo que todos los inmuebles tengan, al menos, certeza en su fecha de inicio y conclusión de obra.

En cuanto a las casas, el avance es mayor dado que el proceso no es tan complicado como sucede con los edificios, del total de 7,144 viviendas, el 64% están concluidas y el 25% en proceso. El reto más grande es que todas las viviendas BIS, es decir, las casas que fueron agregadas al censo al entrar la actual administración tengan certeza de su tipo de intervención y fecha de inicio.

Lo anterior se suma a otra gran preocupación: la situación financiera. Desde el mes de mayo, el Portal para la Reconstrucción no ha actualizado el estatus del Fideicomiso y no hay información clara sobre las sesiones del mismo. Sabemos que los recursos para esta gran tarea son finitos y la Comisión ha hecho un gran esfuerzo por hacerlo eficiente para todas las personas afectadas y las empresas que colaboran, por esto y más es necesario que se mantenga actualizado mensualmente y exista certeza de que todos los inmuebles contarán con recursos para ser intervenidos porque además se enfrenta un aumento de precio en insumos esenciales para las obras como acero y varilla.

En resumen, la reconstrucción no se ha detenido y aún tiene mucho por delante, no podemos decir que está cerca de concluir hasta que todas las personas tengan certeza de cuándo volverán a sus hogares. Por ello, desde el Consejo Consultivo y la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX, creamos el programa de Visores Ciudadanos para que personas afectadas realicen revisiones en los edificios afectados y podamos constatar que los avances se están dando dentro del marco de la ley, el proyecto de obra y conforme a los recursos financieros asignados. Esto además de ayudarnos a conocer más detalles sobre los inmuebles intervenidos, también nos permitirá identificar posibles anomalías para que puedan ser corregidas y sancionadas en su caso. Es un ejercicio de transparencia que no sería posible sin la participación ciudadana, algo que ha sido esencial para que el proceso de reconstrucción prospere.

Durante los próximos días estaremos iniciando las visitas piloto con acompañamiento de la Contraloría y la Comisión para la Reconstrucción para que las 23 personas que forman parte de este programa conozcan con mayor detalle los indicadores que estarán observando en cada obra para registrar su revisión en la aplicación móvil y conozcamos el estatus de los edificios revisados. Estos resultados serán públicos durante los próximos meses a través de un micrositio.

A cuatro años del sismo, debemos tener claro que el proceso de reconstrucción no sería posible de ninguna manera sin el involucramiento cercano de las personas afectadas y el programa de Visores Ciudadanos, sin duda, vendrá a demostrarnos la mirada más realista del proceso de reconstrucción.