El acuerdo entre Morena y el Verde, la 4ª transformación

Héctor Escalante

Parece que la Cuarta Transformación del país se va a quedar en buenas intenciones o en un dicho de campaña, cada día que pasa en la transición nos vamos enterando de que las cosas no van a cambiar tanto como se nos habían prometido. En muchos de esos casos, partiendo de diagnósticos de alguna manera acertados, como dejar al ejército en las calles hasta que se haga una real propuesta de seguridad.



Sin embargo, la mayor crítica al gobierno que recién comenzará su mandato y al Congreso que ya inició radica en su opacidad a la hora de llegar a acuerdos políticos. El ejemplo más claro es la votación que se dio dos veces en el senado, para otorgar licencia a Manuel Velasco y pudiera regresar como gobernador interino de Chiapas, tras haber modificado la constitución local.

A cambió de esa segunda votación y del apoyo de Morena, así como de la defensa del coordinador morenista Ricardo Monreal en el pleno, hacia el gobernador – senador – gobernador interino, el Partido Verde entregó a 5 diputados de su bancada, con lo que le dan mayoría absoluta a Morena en la Cámara de Diputados.

Los acuerdos cupulares en la política siempre han existido, el problema es que el gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador se encargó de decir en campaña que rompería con los privilegios y esos privilegios también serían negociar en lo oscurito. Hasta hoy nadie ha dado la cara, lejos de eso, el próximo mandatario se metió en otra polémica al decirle “corazoncitos” a las reporteras que lo cuestionaban por su acuerdo con el partido Verde.

El Partido Verde ha sido una institución política que siempre se ha movido en apoyo al mejor postor, lo mismo al PAN de Vicente Fox, que al PRI de Enrique Peña Nieto y ahora a Morena de López Obrador. Un partido familiar, con inmensa opacidad en sus estructuras y sumamente cuestionado, es hoy el aliado del partido que se asume como cuarta transformación.

El cuestionamiento radica en sí de verdad le era indispensable a Morena y al siguiente presidente tener de socios a los del Verde, parece ser que de nuevo la política en las cámaras es como la materia, pues solamente se transforma y cambia de un partido a otro, de un color a otro. En este caso a beneficio de Morena, sin preguntarle a sus votantes si quieren una alianza con un partido como el Verde.

La decepción en algunos espacios comienza a llegar para quienes ven al siguiente gobierno como la última gran oportunidad, no es para menos. Las promesas en campaña siempre son unas y los actos de gobierno otras, no se trata de empujar decisiones que nos lleven al vacío, sino se trata de que nos hablen con la verdad, se trata de que los políticos no nos engañen al momento de pedir el voto, porque de eso ya estamos hartos.

Hoy queremos un gobierno fuerte, que trabaje y que cumpla con sus compromisos, queremos una Cámara de Diputados y se Senadores que no vivan en privilegios, pero sobre todo que no nos engañen y que no nos oculten la realidad de los acuerdos. Hoy queremos legisladores responsables que hagan un esfuerzo porque el país los necesita.

Lo que no queremos es acuerdos en el closet, lo que no queremos es que se solapen a políticos como Manuel Velasco y que a cambio de ello se entreguen diputados para que el partido en el gobierno tenga mayoría absoluta, eso ya lo hemos tenido por décadas y por eso se pidió el cambio. Esperamos que la Cuarta Transformación pronto nos dé señales de cambio, porque a este paso la decepción llegará antes del 1º de diciembre.