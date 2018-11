El adormecer del pueblo

1.-Las mentes brillantes que le aconsejan decir que juzgar a corruptos puede desestabilizar al país seguramente no han captado qué poco hace falta la medida, que además no obra en las facultades del Ejecutivo decidir a quien juzga y a quien no, pues hasta el cierre de esta edición ésa es función del Poder Judicial, pues el país ya está desbarrancado previo a su formal asunción a los cielos -perdón, al poder-. La semana pasada fue el “errorcito” de recortar 32 por ciento al presupuesto a la universidad pública, estos días cambios a la Ley Minera para que el pueblo diga dónde sí y dónde no construyen minas y desplomó el valor de las mineras en porcentajes insólitos; esas luces clarividentes no han reparado en que la debacle del mercado ha traído ya una desestabilización vertiginosa.



2.-La tormenta de chispazos y contravuelcos a que ya nos habituamos, ha incluido estos días a los medios de radiodifusión del Estado, que pasarían de ser vías de transmisión de contenidos de interés general a canales de propaganda del poder bajo la férula de Gobernación, y luego que siempre no. El precioso tiempo que el amable lector podría nutrir con disertaciones sobre el Discurso del Método de Descartes, citas del Espíritu de las Leyes de Montesquieu, o tan solo las reflexiones de Polibio sobre la oclocracia –transformada en troglocracia por gracia del místico-, ha de disiparlo en los disparates con que se recrea la nueva versión de Will Durant, La Edad de la Sinrazón.

3.-Si hasta hace unas semanas nos arropaba el sosegador consuelo anímico de la incertidumbre, y a ella atribuíamos la volatilidad de la divisa, hoy ni eso queda ya: tenemos la absoluta certeza de un claro camino al precipicio como destino estratégico del plan de gobierno. Ahora resulta que el tren maya, una quimera faraónica más costosa que el aeropuerto cancelado y que ni Ramsés el Grande pensaría en Abu Simbel, es mensaje al mundo de progreso y bienestar. Las cumbres borrascosas se parecen más a un paisaje velasquiano que lo que tenemos ya ante nosotros.

4.-Parejo con los trasquilamientos intelectuales de los vengadores, uno de sus más traslúcidos exponentes, Salgado Macedonio de triste memoria, dice rotondo que los estados cuyos gobernadores no acaten las políticas del dador, verán la desaparición de poderes fruncida de las propias pistolas del señor Senador de la República. Es decir, para que vean el mensaje al mundo de progreso, respeto a las instituciones republicanas y bienestar del amado pueblo que ordena el supremo, su sabio consejo de seniles blande impertérrito el filudo machete de la sabiduría y el entendimiento, y no quede duda de cuáles chicharrones truenan en esta novena trasfiguración. Y para dejarnos a todos iguales en la indigencia, Hacienda quita la silla fiscal a las gasolinas.

5.-Ahora que se decrete la abolición de los símbolos patrios, despilfarrado el ahorro público y esfumado el patrimonio familiar, la hermana República de Corea del Norte nos pedirá algunas recetas para el bienestar del pueblo -tal vez la fabricación de cohetes nucleares-, y la similar de Venezuela nos regalará el fabuloso curso de cómo llevar a una nación rica, abundante y generosa, a las cañerías de la miseria con una tarjeta de racionamiento, o credencial de la Patria. Y rapidito, que llevan prisa.

6.-¡Feliz inicio de primer sexenio!

