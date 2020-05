El agua como factor de unión

Por: Eduardo Vázquez Herrera

La emergencia por Covid-19 ha impuesto grandes retos en la agenda pública y la sociedad en general. Uno de ellos, tal vez el más importante, está relacionado con el acceso seguro al agua potable y saneamiento para la población.

En efecto, el agua es el elemento clave y condición indispensable en la higiene personal y la salud de las personas, como medio para prevenir el contagio del virus COVID-19, a través de mecanismos como el lavado de manos.

No es una tarea sencilla, en un país donde la CONAGUA estima que aproximadamente 10 millones de personas no tienen acceso a servicios de agua y saneamiento, y que 58% de la población no tiene acceso diario al agua en sus domicilios, ni saneamiento básico.

Otros datos los proporciona el INEGI, el cual estima que por la falta de acceso al agua, 1 de cada 3 personas deben acarrearla a sus hogares, principalmente mujeres y niños.

En la CDMX, el Sistema de Aguas indica que la falta de continuidad del servicio a los habitantes se traduce en que 26% de la población no recibe cantidad suficiente de agua, 15% no cuenta con servicio diario, y entre 1.8 y 2 millones de personas se surten con tandeo.

La situación que estamos viviendo en estos momentos, es un llamado a actuar y colaborar entre todos los órdenes de gobierno y la sociedad en general. Queda en evidencia la necesidad de fomentar la colaboración y suma de esfuerzos para atender el reto de la seguridad hídrica entre todos los sectores, ya sea público, social, privado, académico, especialistas y la ciudadanía.

Así, esta emergencia pone el foco de atención y en el centro de la discusión al agua como factor de unión, no sólo porque es el aliado principal para combatir el Covid-19, sino que abre la posibilidad de una importante reflexión de lo que hay que aprender de esta circunstancia, para colaborar y diseñar mejores esquemas de planeación y prevención de riesgos, y contribuir a que las ciudades sean más resilientes a futuro y tengan capacidad de respuesta ante fenómenos como la crisis sanitaria que estamos enfrentando, y otros desastres como inundaciones, sequías y sismos.

Con este fin, Agua Capital, el Fondo de Agua de la Ciudad de México, convocó a un diálogo a las dos principales autoridades hídricas del país, para un intercambio de ideas: la Dra. Blanca Jiménez Cisneros, Directora General de la CONAGUA y el Dr. Rafael Carmona Paredes, Coordinador General de SACMEX, con quienes dialogamos de las principales acciones que están impulsando para enfrentar la crisis sanitaria y los esquemas de colaboración que están impulsando con los distintos sectores de la sociedad para facilitar el acceso al agua potable para la población, así como los aprendizajes y mejores prácticas que se han adquirido a través de ello.

En este contexto, se coincidió en la urgencia de impulsar soluciones que atiendan las necesidades de agua de las poblaciones más vulnerables, con un enfoque de equidad, y mitigar los riesgos sanitarios en las ciudades.

De la misma manera, se hizo énfasis en la relevancia de unir esfuerzos para abatir y limitar la sobreexplotación de cuencas y acuíferos, siendo que son la principal fuente de agua para los distintos usos, y evitar fenómenos como la deforestación, cambios de uso de suelo, asentamientos humanos y expansión urbana desordenados.

Se deben incorporar nuevos modelos de gestión hídrica, que contemplen soluciones basadas en la naturaleza como la infraestructura verde y medidas de adaptación basada en ecosistemas, y acciones como captación de agua de lluvia, infiltración y recarga de acuíferos, tratamiento y reuso del agua con humedales artificiales, entre otros.

Desde Agua Capital, hemos impulsado un trabajo colaborativo que busca abonar a la solución de los problemas, que involucre a varios sectores, tanto gubernamentales como de la sociedad y que funcione como una plataforma para el intercambio de ideas, la formulación de propuestas y una mejor gobernanza del agua.

Hoy más que nunca, el agua, más que un factor de división, debe convocar a la unión de voluntades, experiencias, capacidades y soluciones orientadas al bienestar general de la población.

El reto del agua y la seguridad hídrica no terminará pasando esta crisis sanitaria, por lo que debemos pensar hacia el futuro, para enfrentar escenarios como el cambio climático, que afecta el ciclo hidrológico; las inundaciones y sequías que son cada vez más complejas y la necesidad de mayores inversiones en el sector.

Por todo lo anterior, el agua debe estar al centro de la discusión pública.

Finalmente, vale la pena recordar que Agua Capital, el Fondo de Agua de la Ciudad de México, se suma al llamado de las autoridades a la sociedad, para hacer un uso racional, sensible y consciente del agua, a fin de facilitar el acceso al recurso y no comprometer el abasto a las distintas comunidades de la CDMX y del país.

Director de Agua Capital

@AguaCapitalOrg