El agua del molino | ¿Acostumbrarse a vivir con violencia?

Por Raúl Carranca y Rivas





La costumbre es la manera habitual de actuar o comportarse, y cuando el ex gobernador de un Estado es asesinado arteramente en un sitio púbico -en el caso en un bar-, colmándose así una ola incontrolable de violencia e impunidad, no hay solución posible sino resignación; es decir, acostumbrarse uno a la violencia como proyección de lo humano en la sociedad en que vivimos y convivimos. Igual que con la sombra, siendo nuestra sociedad una imagen obscura que sobre la superficie que la rodea proyecta el cuerpo opaco del crimen interceptando la luz de la ley, del Derecho y de la Justicia. Lo que orilla a pensar en una nueva política del Estado y del gobierno: la administración de la violencia. Así como usted lo oye. ¿Pero qué implica esto? ¿Fijarle límites a la violencia? ¿Admitir la impunidad? ¿Y en qué se convierte la seguridad pública, sólo en una inseguridad administrada? ¿Una nueva seguridad acaso, estrechamente vinculada a una nueva era, a un nuevo ciclo histórico impulsado por la pandemia? Es o sería todo un vuelco en la historia, en la tradición, en la cultura heredada.

Ahora bien, 2021 será un año marcado por la transformación total de los valores. El anhelo de Justicia le cederá sitio a la necesidad de tolerar la injusticia, permitiéndola aunque sin aprobarla expresamente (¿para llegar tal vez a aquélla?). Pero por de pronto la violencia hará su agosto, qué digo, hará todos los meses del año 2021 dejando una marca indeleble, ¿definitiva?, en el devenir histórico. En este sentido aparecen los fantasmas de la resignación y de la ingenuidad. ¿Resignarse a la violencia inevitable y feroz? ¿Creer ingenuamente que se la abate con los parámetros actuales de la política usada en la materia? Marco Aurelio, el gran emperador filósofo, dice en Noches Áticas que el hombre es una especie de dios Jano con dos caras, y que aunque una es la buena es imposible ignorar o desconocer la mala. Y eso es lo que se necesita, políticos filósofos. ¿Pero de dónde sacarlos? Lo evidente es que si el político no se da cuenta de la verdadera dimensión del problema de inseguridad y violencia, no resolverá nada, absolutamente nada. Se quedará en babia. Ya he escrito en esta misma columna sobre el reconocimiento explícito de un factor de poder que es el narcotráfico, pero aparte de ello hay que ir pensando en una nueva concepción de la violencia. Habrá tal vez que canalizarla aunque no empeñarse vanamente en eliminarla. ¿Resignación política? Probablemente el error ha sido querer quitar lo inquitable. Somos una aspiración al Paraíso decía Chesterton. Aspiración constante que equivale a superación constante. Asunto filosófico éste pero nada ajeno a la política de seguridad en la era de la pandemia. Yo sé bien que lo anterior parecerá fantástico y utópico más allá de toda política efectiva. ¿Pero no hay momentos en que la política hace un cambio de grados? La verdadera política es ajustarse a las condiciones imperantes, imprevistas y que escapan a todo cálculo intelectual. Así se construye la historia, con nuevas modalidades intelectuales y sociales. Por lo menos hay que plantearse este asunto. Estamos a la espera, pues, de un “nuevo político” o de un “nuevo tipo de político”. Es una gran verdad, como pensaba Napoleón, que el político debe imaginar a cada instante. Imaginar lo que hasta ayer era inconcebible ante la llegada de una nueva realidad, pensarla y transformarla en acción social. Y no sólo quedarnos en el asombro, ya que los políticos asombrados de muy poco sirven y son con frecuencia los políticos asustados.

PROFESOR EMÉRITO DE LA UNAM

Sígueme en Twitter: @RaulCarranca

Y Facebook: www.facebook.com/despacho.raulcarranca