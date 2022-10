El agua del molino | El homicidio y la víctima

Yo parto aquí de la premisa de que incurre en el delito de homicidio quien priva de la vida a otro, en los términos del Código Penal Federal de evidente influencia en los códigos penales de toda la República. Otro es el sujeto pasivo, o sea, cualquier persona física o moral, ya se trate de hombre o mujer, individuo joven o viejo exceptuando que la ley disponga expresamente otra cosa. En realidad y siendo el tipo de homicidio muy amplio y que abarca diferentes modalidades, habría que analizar al sujeto pasivo. Me explico. Como en el caso se trata de la vida de tal sujeto, de la vida humana, se impone aquí ver la que llamo vida social cósmica, es decir, la vida desde la perspectiva planetaria. Me refiero a que somos apenas un punto en medio de un universo infinito. Pero somos, estamos allí, lo que obliga a pensar y afirmar que no debemos omitir ese hecho. En este sentido somos cósmicos y sociales con una peculiaridad, a saber, que por nuestra ubicación cósmica o planetaria no debemos fragmentar el mundo en que vivimos y convivimos. Por lo tanto ello implica que el mundo entero es una unidad en que las fronteras no tienen razón de ser. La consecuencia es que debemos buscar la fórmula para que las fronteras abran paso a una realidad social y cósmica de nuestro planeta.

El nuevo hombre no debe pregonar que es de tal o cual lugar del mundo sino del mundo. Al efecto las sociedades que son parciales se han de volver universales creando así una conciencia global. Para lograr lo anterior se necesita tener una sola cultura, lo que parece imposible. Pero no lo es porque las distintas culturas persiguen algo común a todas ellas, y así como en éstas hay un propósito igual que se expresa por medio de diferentes modalidades, lo que por ejemplo pasa en la poesía, ese modo de ser va definiendo un carácter humano, único, específico, propio del planeta. Lo que llevaría a decir que hay una cultura humana que se ramifica, distribuye o dispersa en distintas áreas del quehacer humano como por ejemplo la política. El resultado de ello es que tendríamos al hombre social planetario. No falta quien

pueda decir que ese es un mundo utópico, olvidando que las grandes realidades son sueños hechos realidad. Y en cuanto a la violencia, al odio, al crimen y a la guerra irían perdiendo terreno en un mundo unitario. Soñar no cuesta nada, le decía Goethe a Eckermann, convencido de que los grandes soñadores están más despiertos que los dormidos que no sueñan nada. Veo un planeta gravitando en un universo infinito que nosotros mismos limitamos al no soñar, dividido y hundido en la parcialidad por los hombres. La pregunta es si despertará algún día.

