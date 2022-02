El agua del molino | En la UNAM histórico regreso a clases

La UNAM regresa a clases en circunstancias inéditas y que se consideran históricas, informándose que las carreras con un marco más teórico (pienso por ejemplo en Derecho, Filosofía, Letras, Historia) se mantendrán a distancia; siendo que las que requieran actividades experimentales (pienso por ejemplo en Medicina, Veterinaria, Química) trabajarán en el entorno de una presencialidad o asistencia personal, pero en aforos controlados por las reglas sanitarias de la pandemia. Se trata en el caso de la Universidad de la Nación de una comunidad de cuatrocientos mil integrantes. Lo anterior me lleva a una reflexión más que relevante, a saber, al margen de los congresos, conferencias o seminarios realizados por la vía virtual, las clases dictadas ante un determinado grupo de alumnos, también virtuales y con un promedio de sesenta alumnos, podrán o podrían difundirse a una escala mucho más amplia que la del auditorio en su número habitual. Serán o serían generales por no decir que universales. Se trata aquí de una modalidad educativa inédita. Se dictará clase para el mundo interesado en la materia. ¿Pero se ha pensado en las proporciones y consecuencias de esto?

Ahora bien, juristas eminentes como el Doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, han sostenido que la educación es un derecho humano ya consagrado en la Constitución, por ejemplo en la nuestra, y que es por lo tanto inherente a la persona humana. Es en suma un derecho natural. Si juntamos esto con las clases generales o universales a las que he aludido, no hay duda de que la UNAM está dando un paso histórico en los albores de una nueva era educativa. El mundo entero sentado ante un profesor y escuchándolo. Ni en los sueños más avanzados de Platón o de Aristóteles -lo que evoca un sueño dorado de la Humanidad- se concibió tal. Y no es una fantasía o utopía inalcanzable sino una especie de imperativo categórico impuesto por los nuevos tiempos. ¿Pero qué representa aquí la Universidad y en concreto la nuestra? Un inmenso avance de cultura y de política en una etapa que consolida el destino de la humanidad. Los sueños más avanzados del hombre para alcanzar su verdadero destino educativo, cultural, valorativo, moral y político están a punto de llegar a nuestras manos para su plena realización. Se avizora la era en la que el pensamiento y el sentimiento nos harán ser lo que en realidad somos, pero que por miedo y temor de reconocerlo, como lo ha señalado Nelson Mandela, no hemos convocado a nuestro lado. El destino de una humanidad afligida se volverá el de una Humanidad feliz. El gran reto, por otra parte, es el de imbuir en los estudiantes estas ideas. No se educarán solos, de manera individual y aislada, se educarán en cambio con millones de seres humanos junto a ellos. El concepto de generación cambiará radicalmente. Se avizoran una sola Humanidad aparte de las particularidades propias de las distintas culturas regionales, y una sola cultura aparte de las que compondrán una especie de federación cultural regidas y orientadas por aquella. Estamos por llegar a única generación humana, a una unidad humana que propiciará la paz, la concordia y la armonía buscadas durante siglos. ¿El sueño de Platón y de la Academia realizados? Es lo que han pensado y vislumbrado mentes tan grandes como la de Teilhard de Chardin. Y todo, repito, impulsado y orientado por la Universidad, es decir, por la cultura que será esencialmente universal. Palabras las anteriores que quizá parezcan desproporcionadas pero que confirman, si bien se piensa, la trayectoria del hombre desde sus orígenes, del ser humano que llega a un punto luminoso de su progreso. Y algo notable, los valores de los que se ha hablado durante siglos no han sido ni serán meros elementos de referencia de una ideal inalcanzable, estrella lejana que llena bibliotecas para consultar y no para vivir. Sí, la UNAM regresa a clases en condiciones inéditas y que son históricas. El compromiso de nosotros los universitarios es que se tenga conciencia de ello.





