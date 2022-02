El agua del molino | Enseñanza y guardar la constitución

De una atenta lectura de la Constitución en su artículo 97 se deduce que, en términos generales, prescribe guardarla y hacerla guardar, “y las leyes que de ella emanen”, ordenando con posterioridad que si así no se hiciere se haga cargo de ello al infractor, es decir, que “la Nación se lo demande”. Sin embargo, no es posible guardar la Carta Magna, que acaba de cumplir 105 años de ser promulgada en Querétaro, observarla y cumplirla, sin que previamente se la enseñe con reglas y preceptos. Hay que enseñar lo que es la Constitución para obedecerla y acatarla. Esto implica, por otra parte, que de la constelación de valores jurídicos, políticos y sociales que la misma tutela y consagra, la educación es fundamental; porque su cumplimiento es imposible sin conocerla y entenderla.

Ahora bien, una cosa es citarla y tenerla como punto de referencia de la vida en comunidad, y otra muy distinta entender su contenido. En efecto, seamos esclavos de la ley para que podamos ser libres, decía Cicerón, lo que libera a la libertad del yugo del libertinaje, que siempre es tiranía. Pero cómo enseñar la Constitución, cómo lograr que el pueblo la asimile y cómo que los servidores públicos la acaten. Festejar por festejar su aniversario, sin entender su razón de ser, es en mucho rito pagano. El entendimiento de que hablo tiene mucho de estado de conciencia. Cuando Ferdinand Lassalle concibe su idea de la Constitución como la suma de los factores reales de poder que rigen en un país, añade que “se cogen esos factores, se extienden en una hoja de papel, se les da expresión escrita, y a partir de este momento incorporados a un papel, ya no son simples factores reales de poder, sino que se han erigido en derecho, en instituciones jurídicas” (traducción de Wenceslao Roces). Procedimiento que a simple vista pueda parecer simple, pero que no lo es, siendo que para entenderlo en toda su profundidad se requiere enseñarlo. Pero repito, cómo, quién. Sólo la Universidad, la UNAM, la Universidad de la Nación. De donde resulta que la salvaguarda de la Constitución es su enseñanza, o sea, que todo el engranaje de la vida social depende de tal enseñanza. Sin embargo no es sólo enseñar, entender, comprender, sino que es imperativo sentir. Lo que me lleva a los Sentimientos de la Nación, bajo la inspiración de Morelos y de Quintana Roo, a la Constitución de 1824 y a la gran Constitución liberal de 1857. Sentir la Constitución para entenderla y comprenderla, para guardarla en observancia visionaria y nunca ciega. Por eso la Universidad debe cerrar un ciclo de su gran destino enseñando a sentir la Carta Magna. Todo esto se reduce en síntesis admirable a moderar la opulencia y la indigencia, a aumentar el jornal del pobre alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto (artículo 12 de los Sentimientos), lo que por cierto ha reclamado en días recientes el emblemático Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, heredero de una auténtica tradición liberal, revolucionaria y progresista, ante un país que no deja de ser violento y de estar hundido en una desigualdad económica que implica un enorme despilfarro moral y social; faltándonos por ende el impulso del verdadero progreso. En este orden de ideas sostiene el eminente jurista Raúl Contreras Bustamante que la educación debe de ser un derecho humano en toda su amplitud, lo que nos compromete cada vez más con una Universidad educadora de la Constitución. Universidad cuya naturaleza es sin duda independiente, autónoma, reconocida y tutelada por la propia Constitución; lo que significa que en estas horas de renovación y cambio la enseñanza universitaria es guadiana de la Constitución, como eje de la cultura que encarna y representa nuestra Máxima Casa de Estudios.

PROFESOR EMÉRITO DE LA UNIVERSISDAD

PREMIO UNIVERSIDAD NACIONAL





Sígueme en Twitter: @RaulCarranca

Y Facebook: www.facebook.com/despacho raulcarranca