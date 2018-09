El agua del molino | La Suprema Corte de Justicia y las críticas

Durante mucho tiempo se encerró en México a la justicia resguardando su llamado enigma cubierto siempre de obscuridad. Esto no fue por razones de tipo técnico jurídico y ante el supuesto “misterio” de un lenguaje con las mismas características, ni tampoco por fruslerías igualmente técnicas y que obedecen, digamos, a menudencias que atomizan el conocimiento, a la manía del especialista de hablar sólo para los especialistas; como si la justicia fuera ajena al más depurado sentido común. Se encerró a la justicia en una cueva obscura y enigmática cuyo acceso era vedado a los no iniciados. Me refiero a la justicia, a su concepto, que en sus orígenes era tan claro como el agua fluyente del más puro río; sin olvidar que se trata también de una emoción, de un sentimiento. Y junto con ese encierro vino la soberbia que suelen dar la iniciación, el secreto, la palabra supuestamente exclusiva y privilegiada que descorre velos.





Qué bien ha hecho el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Luis María Aguilar, en exigir a los juzgadores que acepten las críticas, es decir, juicios que vienen de afuera, puntos de vista diferentes de los suyos. El análisis de las sentencias, de las tesis, de la jurisprudencia no tiene por qué ser secreto, o sagrado, o intocable (salvo que por las circunstancias amerite la mayor discreción, reserva o prudencia judiciales). La propia jurisprudencia puede estar equivocada y carecer de la consistencia necesaria. El sentido común, eje neurálgico del Derecho, no es privilegio exclusivo de los ministros, lo que significa que el pueblo, los justiciables, deben conocer los fallos de la Suprema Corte y opinar llegado el caso. Pueblo alejado de la justicia es pueblo sin el resorte vital de la democracia.





Ahora bien, que la jurisprudencia sea obligatoria, lo que en materia penal yo discuto, no implica que ella sea sabia y perfecta. El Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia acaba de sostener en la 13 Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, celebrada en Mérida, que se corrija “lo que nos hacen ver que está mal” incluso sancionando la posible corrupción. Lo cierto es que la función del juzgador, su tarea principal, es desde los orígenes de la democracia punto menos que esencial. Y agregó el Ministro Luis María Aguilar: “seamos suficientemente responsables para verificar nuestra propia actuación como servidores públicos”. Totalmente de acuerdo. Hay que desacralizar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual no le quita ni un ápice de relevancia a su excepcional trabajo como vigilante y guardiana de la Constitución; pero sin olvidar que son hombres los que la forman -sujetos a aciertos y errores- por más sabios que pudieran ser. Yo así entiendo que la Suprema Corte se democratice en los nuevos tiempos políticos, y obviamente jurídicos, que se avecinan. Hay que integrarla al pueblo y no alejarla de él. “No es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo”, le dijo Don Quijote a Sancho cuando éste partía para gobernar la Ínsula Barataria. Gran verdad porque la compasión se identifica con lo humano, y en consecuencia con la sencillez -ausencia de artificio, de ostentación, de adorno- y con el reconocimiento de la humana, siempre humana -que no divina- capacidad. Y es en tal sentido que el juez se vuelve un guía y un orientador, sin predominio de soberbia o autovaloración excesiva más allá de lo humano que juzga.





