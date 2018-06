El agua del molino | Populismo, verdad y mentira

La gente habla de populismo un poco, o un mucho, a lo bárbaro, es decir, prendiéndose solo de su sentido peyorativo y sin tener en cuenta que se trata de una tendencia que pretende atraerse a las clases populares. ¿Y cuáles son éstas? Pues todos nosotros, el pueblo, incluidos por supuesto los ricos y los pobres, la clase media y los no favorecidos que carecen de recursos económicos y de desarrollo cultural. ¿Y los empresarios, los grandes empresarios, evidente factor real de poder? Obviamente son pueblo.

Ahora bien, ¿qué político no prefiere atraerse a las clases populares, qué propuesta política no alude a ellas? Cada quien tiene su manera de hacerlo, pero no nos engañemos porque disminuir una palabra o empeorarla trae siempre consigo el riesgo de construir un bumerán. Cuidado con el populismo, claman algunos ¿Y qué es lo contrario? ¿El favoritismo a los ricos -muy ricos- y a los privilegiados de la fortuna o de circunstancias turbias, a los beneficiarios de la injusticia social y de la mala -con frecuencia criminal- distribución de la riqueza? Si se desfigura el sentido de la palabra populismo, si se desconoce su acepción gramatical y semántica, se llegará a poner en entredicho cualquier tendencia a lo popular en formas de vida, arte, literatura, etcétera. Y lo peor, se preferirá una casta, como en el viejo Yucatán, un grupo que forma una clase especial, prefiriendo la ascendencia o el linaje económicos. Casta emanada del pueblo pero que le da la espalda. Aquí evoco las palabras elocuentes y sabias de Justo Sierra al inaugurar la nueva universidad mexicana: “Somos de pura sangre plebeya, como lo somos todos los que ignoramos quienes son nuestros tatarabuelos y tenemos por ancestro un solo gran abuelo anónimo, el pueblo”.

En efecto, en el fondo del desdén por la palabra populismo hay una propensión, que en rigor es una predisposición, a clasificar y dividir, lo cual es algo totalitario y reaccionario, ultraconservador. Hay un miedo creciente ante el cambio y el curso natural de la evolución política y democrática. Hay un pavor de perder privilegios y un radical desconocimiento de la igualdad humana. Hay en suma un odio soterrado de identificarse con los semejantes y un marcado egoísmo social. Los enemigos del que llaman despectivamente populismo lo son del progreso humano y de la evolución de las ideas. Se aferran a un mundo pequeño, el suyo, no importa que abastecido por manantiales de oro, ignorando el derecho a la igualdad. Y no es que seamos iguales, porque las diferencias son claras. Lo que es claro también es nuestro inalienable derecho a la igualdad de oportunidades para al fin borrar las diferencias. Desprecian el mundo, desprecian la vida, salvo los suyos propios en medio de un festín de inmoralidad. ¿Populismo? Escúchense las palabas de los candidatos presidenciales, sus mensajes, sus programas. ¡Afirman las necesidades populares! Se dirigen al pueblo y le prometen al pueblo. ¿Lo podrían negar? Buscan el voto del pueblo. No son ingenuos ni cándidos. Lo deshonesto, en cambio, es referirse al populismo con desdén e ignorancia. O mejor que nos digan qué es lo opuesto al populismo, sin inventar palabras ni falsos neologismos. Porque al populismo, a las clases populares, les guste o no, se dirigirán todos los partidos y candidatos el 1º de julio. Y allí estaremos nosotros, el pueblo, para decidir.



