El agua del molino | Una golondrina no hace verano

El refrán popular advierte que de la confirmación de un solo hecho no se puede deducir una regla general. Sabio refrán que demuestra en la lógica, y obviamente en la vida, el principio de la excepción (excluir algo de la generalidad). Lo digo así porque del comportamiento negativo, e incluso criminal, de algunos catedráticos o funcionarios de la UNAM, sin que importe su nivel en la escala administrativa, no es inferible una regla general de suyo injusta. Cada individuo, como consecuencia, es responsable de sus acciones. Sucede sin embargo que tales comportamientos llevan una carga enorme de animosidad cuando se trata de la Universidad de la Nación, institución ésta que se supone incólume. Y sí, son en efecto incólumes sus normas y principios, no exentos de las debilidades humanas. Aclarado lo anterior, y al margen de las pasiones negativas, es necesario que el vuelo avieso de algunas aves de rapiña, que no golondrinas, no escandalice hasta el grado de suponerlo todo obscuro en la Máxima Casa de Estudios; difamación ésta que hemos visto volar y también rapiñar sobre el cielo despejado de la Universidad. Lo cierto es que determinar la calidad digamos que moral de las instituciones, tanto en el campus como fuera de él, por la calidad inmoral de algunos de sus representantes oficiales es ajeno a la justicia y al sentido común.

Ahora bien, los momentos por los que atraviesa el país deben de ser de depuración, o sea, de renovación constante de los valores positivos. Y hoy más que nunca es fundamental que las instituciones más importantes de México queden a salvo de las baladronadas y fanfarronerías. La UNAM es cuna y fuente de valores positivos que han influido de manera definitiva y trascendente en la historia de México, al grado de que hoy nuestro país sería inconcebible sin ellos. Es por eso que cada profesor, investigador y funcionario de la Universidad ha de enaltecerlos con una vida académica impecable. Tal es el compromiso primario que tenemos en la Universidad. Primero el buen e impecable ejemplo junto con la dignidad personal; y ya vendrán luego, como consecuencia, las aportaciones del estudio y de la investigación. La palabra universitaria rebasa la frontera de las distintas especialidades. Ante todo se es o no universitario, género que resalta por encima de la especie. Cuántos especialistas hay que no se hallan comprometidos con los valores positivos, razón por la que sus especialidades decaen. Lagrimean tristemente en vez de generar idas. Son voces que repiten y “recitan” pero que no siembran despertando las conciencias. En este sentido es la idea universitaria la que importa y trasciende. Las grandes causas en la historia, las grandes conquistas espirituales y morales, que hoy reclama el mundo con verdadera urgencia, no son hojas curriculares para presumir o alardear. La Universidad debe retomar su papel de universal por encima de lo particular, que es donde suelen proliferar los malos ejemplos, las excepciones que confirman que siempre junto a lo grande hay sombras y penumbras. Malos universitarios tienen la necesidad de llamar la atención reclamando una presencia árida en un bosque frondoso. Son desiertos. Son la hojarasca que se pisa. La verdad es que sin los cuervos no apreciaríamos el valor de las golondrinas que presagian y pregonan primavera eterna. Son aquéllos como los eunucos que asisten al festín de las musas, pero sin poder tocarlas.

Profesor Emérito de la UNAM

Premio Universidad Nacional





Sígueme en Twitter: @RaulCarranca

Y Facebook: www.facebook.com/despacho raulcarranca