El arte de gobernar según Morena

Todos conocemos a alguien que evita hablar de política o del gobierno para no debatir, curiosamente en esos temas, se debe hacer acuerdos y reconocer diferencias en beneficio de la sociedad.

Se ha dicho que política es “el arte de gobernar”, lo que significa que no toda persona que está en el gobierno, lo hace generando consensos, algunos simplemente ejercen el poder.

Ser gobernante y construir condiciones democráticas, requiere congruencia, es decir, hacer coincidir las acciones con las convicciones y valores.

Cada nueva generación recibe una devaluada clase política, porque los gobernantes en turno, son solo eso, gobernantes, pues anteponen todo a la democracia que permitió la alternancia.

Así ocurre en México con Andrés Manuel, y en la CDMX #EsClaudia Sheinbaum, pues con sus mayorías prefieren imponer para gobernar, en vez de dialogar.

Morena y quienes hoy ejercen el poder de gobernar, normalizaron un discurso que polariza y divide, pues no hay oportunidad de hacer críticas o señalar errores.

Se les olvidó a quienes dicen ser la 4T, que gobernar implica reconocer la pluralidad de ideas y respetar las diferencias de opinión.

Los malos, pocos o nulos resultados de este gobierno, en gran medida se deben a la falta de crítica, pues cegados aún por la victoria que obtuvieron en 2018, pretenden desconocer la pluralidad y no ceder espacio a la diferencia de ideas.

Peor aún, ensordecidos por intereses personales y aspiraciones futuras, no escuchan el sermón del púlpito mañanero: “No mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Es justo el pueblo quien pregunta por esa supuesta convicción, pues en este gobierno se han dejado actos impunes, como los incidentes en las líneas del metro o exfuncionarios de la CDMX prófugos.

Que decir de quienes utilizan sus espacios con posición de privilegio para perseguir, agredir o reprimir a quienes consideran oposición, todo para no dialogar; al contrario, para imponerse, llegan al punto de asumirse víctimas, faltando a la verdad o intentando modificar hechos pasados y la historia.

Por esa falta de congruencia, Morena empaña el trabajo de quienes realmente se dedican a hacer política, pues les caracteriza el contumaz esfuerzo de no asumir con honestidad y responsabilidad sus actos.

Con ese grado de soberbia, han transcurrido más de 4 años de los 6 que tiene esta administración, en los cuales Morena ha logrado todo, hasta normalizar entre ellos impunidad y atentar contra la democracia, pero no ha logrado gobernar con arte.