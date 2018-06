El caballero de los negocios | Anuncios en azoteas, omisión en Seduvi

En plena temporada electoral, los capitalinos aún seguimos viendo por todos lados una CdMx plagada de anuncios instalados en las azoteas de las edificaciones, esto a pesar de estar prohibido por la Ley de Reconstrucción.

Existen empresarios que me cuentan que muchos anuncios allí instalados y que tienen un código QR son legales, pero están en una etapa transitoria por la Ley de Publicidad Exterior, sin embargo, Seduvi de Felipe de Jesús Gutiérrez es la responsable de no haberlos reubicado o autorizado su cambio a formatos permitidos, pues la industria lo ha solicitado.

Adicionalmente comentan que la Ley de Reconstrucción, apenas aprobada el año pasado, es muy clara en que la Seduvi y el Consejo de Publicidad Exterior deben de ponerse de acuerdo con la industria para cambiar todos los anuncios de azotea a formatos permitidos, pero la autoridad ha sido omisa, ya que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Seduvi, de Isidoro Rendón, es la responsable de llevar a cabo esas acciones, pero a decir de los empresarios no autoriza cambios ni de ubicación ni de formato.

Esto va directamente relacionado con las facultades otorgadas en la Ley de Publicidad Exterior que son muy claras, sin embargo es a través de acuerdos en el Consejo de Publicidad Exterior como la Seduvi ha pretendido solucionar el problema y no a través de las mesas de trabajo con las empresas.

Pero lo que más llama la atención de las empresas que tienen registrados sus anuncios en el polémico padrón oficial, es la declaración que hizo el director general del INVEA, José Luis Valle Cosío, quien dijo que ya “no existe ningún anuncio ilegal en las azoteas de la Ciudad de México”, esto de acuerdo al audio del Consejo de dicha sesión.

No obstante, los empresarios refieren que hay cientos de anuncios en azoteas que no han sido retirados por el INVEA a pesar de que no cuentan con registro en el padrón ni código QR y placa de identificación, por lo que son tolerados, lo que levanta sospechas de corrupción. ¿Será?

Huawei en la mira

El próximo presidente tendrá que poner atención en las operaciones llevadas a cabo por la firma Huawei, empresa que a través de Alex Yi Lifeng firmó en agosto de 2017 un jugoso contrato con Pemex, de Carlos Treviño, por 35 millones de dólares, de los cuales, nos dicen, existe la sospecha de la existencia de “moches”.

El contrato entre Pemex y el proveedor de tecnología es por la venta de transformadores gigantescos utilizados en las plataformas petroleras marítimas del país. Lo grave del asunto es que se habla del uso de una empresa fantasma para mover el dinero y no dejar rastro alguno.

También se sabe que la empresa asiática actualmente tiene una deuda pendiente por no pagar sus impuestos al SAT, de Osvaldo de Santín, se habla de alrededor de 150 millones de dólares. Así, sería bueno fijar la lupa en sus contratos para que el caso dé más de que hablar.

