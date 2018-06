El caballero de los negocios | Asesorando para perder

Derivado de un anuncio laboral discriminatorio que data del año 2007, la firma NH Hoteles México, que encabeza Massimo Baldo, deberá pagar una multa por casi dos millones de pesos dictaminada por la Suprema Corte.

Sin embargo, la cadena española se ha resistido a realizar el pago por reparación del daño y sanción disuasoria, por lo que ahora está a punto de enfrentar un embargo de bienes ordenado desde el Juzgado Quinto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

El caso comenzó en 2007, cuando Mariana Díaz, abogada con parálisis cerebral infantil, buscaba una oportunidad laboral y encontró un anuncio de NH en el cual se solicitaba un perfil de pasante para una mujer entre los 21 y 25 años, pero que no tuviera ninguna discapacidad, momento en el que se sintió agraviada.

En 2009, la afectada interpuso una denuncia al considerar que el anuncio de la cadena hotelera era discriminatorio de su situación, y limitaba su oportunidad de tener libre acceso a un empleo.

Finalmente, luego de un largo litigio, la empresa perdió y se le ordenó una sanción. La defensa de Mariana realizada por abogados pro bono pidió un millón 280 mil pesos por daño moral y 640 mil pesos como sanción disuasoria, para totalizar en un millón 920 mil pesos, es decir, casi dos millones en total.

Sin embargo, la empresa no ha realizado el pago por segunda ocasión, pues cabe destacar que, en una sanción anterior de 300 mil pesos, se amparó para no pagar nada, argumentando que ya había existido una conciliación ante la Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), a cargo de Alexandra Haas Paciuc, para que sus empleados tomaran cursos referentes al tema de discriminación.

No obstante, su proceder claramente deja entrever que los cursos no solo no tuvieron efecto, sino que NO han entendido absolutamente nada del tema. ¿Pues quién los asesora?

