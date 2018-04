El caballero de los negocios | Secuelas del “rollogate”, SEP responde

Recordará usted que en la entrega anterior expusimos los términos en los que la Secretaría de Educación Pública (SEP), de Otto Granados, contrató el servicio integral de aseo y limpieza para el último año de esta administración, a lo cual recibimos algunas aclaraciones al respecto de parte de la dependencia.

“Sobre el señalamiento realizado a los precios de los materiales mencionados se precisa que éste corresponde a una caja con 12 rollos de papel higiénico de 300 metros de largo y a una caja con 20 fajillas de toallas de papel, respectivamente, y no a artículos unitarios como se menciona en la nota”, se lee en la carta firmada por el director de Comunicación Social de la SEP, Eduardo Gutiérrez Campos.

Sin embargo, tal como puede constatarse en las bases de la licitación LA-011000999-E22-2018, Anexo ¨D¨ Listado de Materiales, se establece como “Pieza” la unidad de medida para fijar el costo del “Papel Higiénico Junior Gofrado, hoja doble 300 mts x 10 cms de ancho tipo Kimberly”; mientras que en el caso de la “Toalla Interdoblada Blanca”, la unidad de medida fue “Fajilla con 100 hojas dobles”.

Así, las empresas GOTT UND GLÜCK S.A. DE C.V. y MICMAR S.A. DE C.V, cobrarán 524 pesos por cada rollo de papel que suministren a la dependencia, aun cuando algunas marcas ofertan una caja con ocho piezas en poco más de 100 pesos. Caso similar al de las toallas de papel que costarán 154 pesos más IVA, mientras que en el mercado un paquete con 20 fajillas de 100 hojas asciende a 140 pesos más IVA en promedio.

Para corroborar esta información, también nos remitimos al fallo publicado en Compranet el 28 de marzo pasado, en el que se repiten los requerimientos de material. Por tanto, si se tratara de cajas tendría que estar asentado, como sí ocurrió en el caso de las toallas para manos en rollo para las que la unidad de medida fue “caja con seis piezas”.

Sobre el proceso licitatorio, Gutiérrez Campos argumenta que se realizó en apego a la legalidad, ya que en el fallo “consta cuales propuestas fueron desechadas por incumplir con algún requisito, y los licitantes que sí cumplieron con los requisitos legales, administrativos y técnicos solicitados”.

No obstante, tal como le habíamos comentado, en el documento que está disponible en el sistema de contrataciones públicas se observa que otras empresas competidoras contaban incluso con el mismo puntaje que la “ganadora” en la evaluación técnica, pero fueron descartadas de último momento por no cumplir con la propuesta económica, supuestamente por hacer cálculo de gastos mensuales y no semanales, cuando las empresas solo se limitaron a llenar el formato puesto a su disposición en la convocatoria.

Asimismo, lo que más inquieta es que el director general de Comunicación Social de la SEP resalta la participación del Órgano Interno de Control (OIC) -cuyo titular es Ricardo Serrano Peña- durante todo el proceso, por lo que surgen nuevas preguntas: ¿Cómo no detectó el sobreprecio de los materiales? o ¿cuándo pondrán manos a la obra la Función Pública, de Arely Gómez?

