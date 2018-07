Lo relevante muy al margen de “opiniones” de politólogos, comentaristas que rebasan su función y personas desorientadas, es que el pueblo en su mayoría ha y hemos pedido, exigido literalmente, un cambio político. El llamado sistema llegó a su fin, lo que no impide que pueda ser substituido por otro con diferentes características. Votó a favor de Morena y de López Obrador un número impresionante de electores, más de 22 millones que equivalen a más del 53.1 por ciento de sufragios registrados. Ha sido algo arrollador y que en una de sus facetas más claras compromete seriamente al triunfador. El cambio trae consigo cientos de esperanzas que se deben volver realidades a no muy lejano plazo.



Ahora bien, toda democracia de cambio acompaña al triunfador con esa clase de esperanzas. Pero lo importante, lo verdaderamente trascendente e impactante es que el pueblo de México como nunca antes desde la época del Presidente Cárdenas había manifestado su decisión, su soberanía, de manera tan definitiva y elocuente. Max Weber en El Político y el Científico ha escrito una frase lapidaria: “todo poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente”. Con la excepción, a mi juicio, del poder académico que obedece a otros parámetros. Lo anterior significa, pues, que aparte de cumplir con lo prometido, con lo esperanzado, hay el riesgo en la naturaleza humana de caer en el pozo del poder absoluto y corrompido. Pero el propio López Obrador dijo en su discurso -mesurado, prudente, cauto, respetuoso de la juridicidad y de la legalidad-, pronunciado ante los medios de comunicación en un hotel de la Ciudad de México, que no incurrirá en la tentación, verdadero canto de sirenas, de la dictadura (palabras más, palabras menos). Y así como Calles puso punto final al caudillaje o dictadura política, degenerado en México y con los años en caciquismo, poniendo las bases del partidismo, degenerado en México y con los años en partidocracia, López Obrador y su movimiento, MORENA, han enterrado las debilitadas y confusas fuerzas políticas del PRI, del PAN y del PRD para abrir una nueva etapa en la vida política y social de México. Esperamos que los tapones que se ha puesto López Obrador en los oídos, emulando a Odiseo aconsejado por la diosa Circe, sea suficiente. Pero hay otro peligro, el del liderazgo sin control y que en su momento Jorge Carpizo llamó meta constitucionalidad como atribución políticamente desbordada y caprichosa del presidente en turno. No obstante y al respecto me atengo a la reiteración oratoria del discurso que he citado de López Obrador. Nada fuera del Derecho, nada fuera de la ley invocando incluso a Juárez, todo sometido a la juridicidad, a los tribunales nacionales e internacionales y al imperio de la Justicia. Su compromiso ha sido respetar el Estado de Derecho y representarlo en su calidad de titular del Poder Ejecutivo de la Unión. Parece que se han dispersado, porque las señales son claras, las versiones que le atribuían al virtual presidente electo de México inclinaciones dictatoriales y sin freno alguno. Ha predominado la esperanza del cambio. Triunfo arrollador el de ese hombre de izquierda, ajeno totalmente al conservadurismo y al centrismo caprichoso, indeciso. Hombre de izquierda que esperamos sea lúcida como la quería Nelson Mandela, emanada del espíritu de la libertad y de la firme voluntad del hombre.







