El cambio del poder en la tecnología

En los últimos años, los titanes de la tecnología como Google, Facebook, Microsoft, Apple y Twitter han sido las fuerzas dominantes, el mundo de la tecnología los veía con admiración y se cifraba en ellos el futuro de la humanidad; sin embargo, hoy vemos un cambio en la tendencia muy importante. Facebook, a partir del conflicto ético por el mal manejo de datos personales, tuvo que redefinir su modelo de negocio hacia Meta, que como ya comentamos en este espacio, era obvio que no iba a ir a ningún lado. Twitter llegó a tener acciones de casi 80 dólares por cada una, hoy tiene que recortar a la mitad de su personal en el mundo y con acciones a 53 dólares, suspendiendo su cotización en la bolsa.

Google canceló su programa Área 120, dedicada a crear proyectos novedosos para después lanzarlos al público. Apple ha dejado de ser la vanguardia tecnológica y de ser una empresa líder en innovación, hoy parece que se les secó la creatividad y sólo cambian las cámaras, siguiendo el mismo diseño desde prácticamente el nacimiento de iphone. Netflix fue el creador de la industria del streaming y este año perdió 46 mmdd en acciones, lo que representa un 30% de su valor. Los innovadores dejaron de innovar.

Todo esto con los grandes ausentes, Europa fuera de este debate, Estados Unidos sin un proyecto revolucionario en tecnología, lo que significará, sin duda, un reposicionamiento de toda la industria del desarrollo tecnológico. Esto representa un cambio en tres sentidos: lo primero en el sector empresarial, lo segundo en la geopolítica de la innovación; y lo tercero y más importante, es qué rumbo tomará la innovación tecnológica. El internet de las cosas no ha sido el proceso de ruptura que tanto se preveía, en lo económico es muy previsible una burbuja como la de los dotcom de los 90, a lo mejor no con ese impacto, pero sin duda los márgenes del crecimiento de los últimos años ya no serán lo que se anunciaba.

La tendencia deseable sería entender que poner otra cámara para tomarle fotos a los alimentos no es innovación, es estupidez, la gran transformación debe consistir en que estos titanes de la tecnología se replanteen como empresas con un propósito social, y tengan una perspectiva educativa de equidad y de acceso para todos. En justicia, hay que decir que tanto Microsoft como Facebook han apoyado la educación en la Ciudad de México, no así Twitter que no se le ve la mínima preocupación social. Ojalá que este cambio en el poder nos lleve a una tecnología más humana. El cambio en la tecnología debe ser crear sociedades más solidarias, racionales, críticas y menos estupidizadas con espirales infinitas, ojalá este cambio en la estructura del poder tecnológico nos lleve a desarrollar una mejor humanidad.