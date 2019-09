El camino correcto

El viernes pasado aprobamos las Leyes reglamentarias de la nueva reforma educativa. Los diputados de la oposición pretendieron detenerla y argumentaron, entre otras cosas, que se le estaba regalando el control de las plazas a la CNTE, y que con ello el futuro educativo del país se vería detenido. Nada más alejado de la realidad.

Nosotros sabemos que el pueblo no olvida que cuando ellos gobernaron no pudieron mejorar la educación. Lo único que sí pretendieron fue deshacerse de los maestros a través de una propuesta laboral (disfrazada de educativa) que minaba por completo sus derechos, y los orillaron al descontento y la humillación. La oposición se desnudó otra vez, nos dimos cuenta que no cambian: siguen mintiendo a los mexicanos.

La Ley General del Sistema para la Carrera de los Maestros prevé con claridad en su artículo 35, que para que no se exceda con la cantidad de alumnos normalistas respecto a la disponibilidad de plazas laborales, la matrícula deberá corresponder con la demanda prevista en el proceso de planeación educativa de la SEP. Es un simple proceso de planeación que armoniza el ingreso y egreso en el sector magisterial.

Por su parte, el artículo 39 claramente establece que “la admisión al servicio de educación básica que imparta el estado se realizará mediante procesos anuales de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales.” La ley considera un mecanismo que garantiza la imparcialidad en la selección de los mejores perfiles. Habrá un Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas. Por lo tanto, es claro que no hay elementos que sustenten la afirmación de que se le dio el control de las plazas a la CNTE. El control lo tendrá la autoridad educativa del gobierno federal en consenso con los sindicatos, así como con las autoridades educativas de cada estado de la República.

Cuando la oposición solicitó que los sindicatos no tuvieran acceso a los resultados derivados de los procesos de selección de los maestros para la ocupación de las plazas, demuestra que siguen sin entender que la pretensión de la nueva reglamentación educativa, es justo que haya una mayor transparencia en todos estos procesos. De ahora en adelante se darán a conocer los resultados de manera pública y se invitará como observador al sistema anticorrupción de cada uno de los estados.

Es muy importante, además, no olvidar que ahora hay condiciones para que los sindicatos representen genuinamente a los maestros, en virtud de que las reformas a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado garantiza que la elección de las directivas sindicales se harán mediante voto personal, libre, directo y secreto.

Tal vez, como escribió Viridiana Ríos en sus Lecciones de la Reforma Educativa: "El corazón del problema educativo en México es que el magisterio fue abandonado por los reformadores del peñanietismo, a una decisión entre dos males: ser protegidos por un sindicato corrupto o aceptar una reforma que les creaba incertidumbre laboral". Y lo que yo pienso es que eso es exactamente lo que nuestra reciente reglamentación pretende solucionar. Ya no habrá maestros rehenes de ningún sector. Hoy tenemos una Ley clara que permitirá que la principal instancia educativa del gobierno le garantice a los maestros de México buenas y seguras condiciones de trabajo para su desempeño laboral.

La nueva ley educativa reafirma hoy más que nunca que el presidente López Obrador y los legisladores de Morena hemos instalado en un marco legal nuestra voluntad de cumplir con los compromisos de campaña: derogar una reforma punitiva que nunca buscó mejorar los niveles educativos de los niños y jóvenes mexicanos.

Diputada Federal Coordinadora Temática de Economía del Grupo Parlamentario de Morena.





https://www.facebook.com/angeleshuertadip/

https://twitter.com/gelahuerta