El Cardenal y el Papa…

Ma. Antonieta Collins

Tenía que escribir esta columna por una noticia que a finales de 2017 hizo titulares dos días: el día que la publicaron y el siguiente cuando fue claro que se trataba de una andanada no solo contra Oscar Andres, Cardenal Rodriguez Maradiaga, el coordinador del llamado G9, el grupo de cercanos asesores del Papa Francisco, sino contra el mismo dirigente católico.

Un diario italiano, haciendo eco a una historia vieja que hace tiempo quedó descartada por su falsedad, atacaba al cardenal hondureño y cercano hombre del Papa. asegurando que secretamente recibía miles de euros de parte de ese.

De inmediato el morbo alimentó la controversia, por tratarse de alguien muy cercano a Francisco, aunque quienes conocen al cardenal, saben que de ninguna manera aquello era válido. Fue un blanco erróneo para aquella andanada porque si algo tiene este varón, es una política de cero tolerancias contra los abusos y cero tolerancias ante la opulencia y el gasto. Es un hombre medido, incapaz de cualquier gasto suntuario que dañe su intachable carrera.

Esto me trajo a la memoria las innumerables ocasiones en que he tenido el privilegio de verle.

Era sábado 16 de marzo, tres días después de la elección, el miércoles 13 de marzo de 2013, de Francisco como nuevo Papa cuando sonó el teléfono de la residencia de los embajadores Valladares, en ese entonces decano del cuerpo diplomático ante la Santa Sede y también los anfitriones en su departamento romano, de Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, el cardenal primado de Honduras. Hasta ahí lo llamaba el nuevo pontífice para pedirle se reunieran el domingo después del Ángelus.

Lo hacía porque se habían conocido en el tiempo de la elaboración de complicados documentos para el futuro de la iglesia católica latinoamericana y quien gusta de su compañía, porque como el, es hombre de austeridad y profundos estudios.

Quienes lo conocen saben de cómo tiene bien puestos los pies en la tierra, y que, quien fuera un “papable” en el conclave que eligió a Benedicto XVI, prefiere la sencillez casi espartana donde quiera que va.

Deshecha los lujos y la ostentación y no rehúye las preguntas difíciles, como aquellas que le perseguían cuando el escándalo de los sacerdotes pederastas. Recuerdo una plática con el mientras la tormenta estremecía los cimientos vaticanos.

“Usted sabe, -me dijo- que en Honduras no estamos para desechar las vocaciones sacerdotales, pero yo me he encargado de personalmente verificar en el seminario mayor de Tegucigalpa, que todos aquellos que quieren ingresar, tengan la vocación por encima de cualquier cosa.

¿Y sabe que sucede? Que a pesar de nuestra gran necesidad de tener sacerdotes, rechazo a un sesenta por ciento de los aspirantes porque me doy cuenta que su vocación no es firme.” Prevalecía su honestidad como hombre y ministro religioso antes que cualquier otra cosa mala sucediera y pudiera haberlo evitado.

Su vida en Roma y en el mismo Vaticano no pueden más estar de acuerdo en la humildad, base de los principios que el predica.

Es por eso que ante esta tormenta que lo atacó sin misericordia, a flote estuvo siempre esa seguridad espiritual que lo caracteriza, con su hablar pausado ante la mala intención de denostar y hacerle daño, lo que le hace orar por aquellos que por alguna razón le lanzaron el ataque, que claramente iba más allá de su persona.

Algo que no pasó de largo en el Papa Francisco quien de inmediato salió a respaldarlo.