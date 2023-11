El caso de une magistrade asesinade

Cuando leí en redes que le magistrade Ociel Baena había muerto, mi primer pensamiento fue que le habían matado en un crimen de odio. Momentos después, se dijo a modo de “conclusión” (muy a priori a mi parecer) que su pareja le había asesinado y posteriormente, se había suicidado.

La versión de un homicidio-suicidio se había vuelto la “oficial”, descartando cualquier otra. Ante ello su familia, líderes de la comunidad LGBTIQ + y numerosas personas de la sociedad civil, rechazaron esta versión “simplista” y exigieron que el caso se indagara con más profundidad, realizándose marchas y manifestaciones con el lema de “ni une más”.

Recordé el caso de la muerte de Debanhi Escobar en Nuevo León, cuya causa del deceso según el Ministerio Público, era que se había tropezado y caído solita a un tinaco y así había perdido la vida. Con la lucha de familiares y organizaciones, se develó que se habían cometido graves errores en la investigación (como es de costumbre en estas instituciones), y que se trataba de un feminicidio. Fue como decir que se había suicidado con una puñalada en la espalda. Este caso se convirtió en un símbolo de las reiteradas malas prácticas e ineficiencia de las “autoridades”, que recuerdan el espinoso camino que deben recorrer las víctimas directas indirectas, para obtener justicia.

Era un tanto obvio pensar que le magistrade había sido víctima de un crimen de odio por la discriminación que existe, aunado a que nuestro país ocupa en América Latina el segundo lugar después de Brasil, en estas transgresiones contra personas de grupos de la diversidad sexual. También, de acuerdo con Impunidad Cero, en Aguascalientes (donde ocurrieron los hechos), el 92.7% de los delitos no son denunciados, y del 7. 3% que sí, el 0.68% son resueltos, es decir, prácticamente no hay justicia; a nivel nacional no es muy distinta la cifra. Con estos datos y con la experiencia de otros eventos violentos donde lo que dice el MP es completamente distinto a lo que sucedió, era lógico pensar que también este caso estaría resuelto con “las patas”.

Fue la primera persona en América Latina en asumir un cargo judicial como magistrade del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. Fue también la primera persona en obtener un pasaporte con género no binario. Era ícono en la defensa de los derechos humanos y del grupo LGBTIQ+ , quizá como alguna vez lo fueron grandes personales en la batalla contra el racismo, equidad de género, grupos indígenas, entre otros. Su capacidad de comunicación le convirtió en influencer en redes sociales con estos temas, mismo que le llevó a recibir amenazas constantes y eso, también abre la puerta a pensar que alguien más distinto a su pareja le hubiera asesinado.

La navaja de Ockham es un principio que sugiere que cuando se tienen varias explicaciones posibles sobre un acontecimiento, la más simple suele ser la más probable, en este sentido su pareja, que era la única persona que estaba con él sería la “responsable”, pero se nos olvida que en México la realidad supera la ficción y el surrealismo, se hace valer incluso ante la versión más lógica, veremos quién se posiciona después de esto. Cuando queda un “vacío de liderazgo” llega otra persona y lo llena, quizá con más fuerza y relevancia. Que este evento nos recuerde el odio y la discriminación que existe en nuestro país hacia lo diferente pero que, con luchas, paulatinamente se llega a una igualdad. Que no quede impune este evento.