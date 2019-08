El caso Rosario Robles

El proceso penal iniciado en contra de Rosario Robles no es un asunto nuevo, ni tampoco debe sorprender a nadie. Puede representar un avance histórico en el combate a la corrupción, pero también puede confundirse fácilmente con una venganza política. La historia de Rosario Robles es larga y ojalá que el caso no se limite a las denuncias propias de la investigación de 2017 llamada “la estafa maestra” o a su labor dentro del gobierno de Enrique Peña Nieto.

En 2015 los Senadores del PAN denunciamos a la entonces secretaria de Desarrollo Social por el uso de recursos públicos para fines electorales, en 2013 se dio la famosa frase de “no te preocupes Rosario” por las acusaciones, también de desvío de recursos de Sedesol. Antes de esto también fue muy conocida la historia de Carlos Ahumada y los traslados de recursos, y todavía antes, a finales de los 90, Carlos Castillo Peraza denunciaba las mentiras que decía Rosario Robles desde la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. En pocas palabras, Rosario Robles ha sido constantemente señalada e involucrada (durante más de dos décadas) en actos de corrupción.

A pesar de todo lo evidente que pueda ser el historial de corrupción de una persona, es necesario que la justicia sea imparcial y que responda exclusivamente al objetivo de hacer lo justo, sin caer en la tentación de venganzas políticas o actos para demostrar autoridad. También es de suma importancia que todo el proceso se construya de manera profesional y transparente para que no termine en un fiasco. Decía Manuel Gómez Morin, fundador del PAN, que el bien mal hecho es peor que el mal en sí mismo, porque anula la conciencia del mal; no vaya a pasar, que por armar un caso rápido y espectacular no se haga con la solidez necesaria.

Coordinador del grupo parlamentario del PAN en Cámara de Diputados

