El complejo de Telémaco

EL psicoanalista italiano, Massimo Recalcati, observa los siguientes síntomas de la muerte de Dios en nuestra cultura: Rezar ya no es como respirar. Hubo un tiempo en que religión y vida eran una misma cosa. El acto de rezar se asimilaba al de respirar en lo que se conocía como la oración pneumática. Hoy los padres dudan incluso si enseñar a rezar a sus hijos: la tradición de Dios Padre está agotada. La afonía y amnesia de los padres, nuestro autor toma de Lacan el concepto de “evaporación del padre” que localiza en dos ámbitos: los padres de hoy carecen de autoridad frente a sus hijos; el individuo y la sociedad carecen de Ideal.

¿Qué es lo que se evapora del padre concretamente? Su voz, su palabra, su logos. Así, el padre no ostenta más la “última palabra” acerca del sentido de la vida y la muerte, del bien y del mal: sufre afasia.

Esta afasia es la respuesta al hundimiento de las dos grandes palabras, discursos, logo del siglo XX: la cristiana y la comunista. A partir de dos películas de Moretti, Habemus papam y Palombella rossa, Recalcati asegura que el Papa tiene afasia y el Partido Comunista amnesia.

¿Qué ley rige nuestras vidas? Una tercera película, Salò de Pasolini, retrata el orden psicológico del capitalismo contemporáneo: el culto al placer y la lógica de su puro derroche son la Ley del capitalista, que se institucionaliza en un régimen de administración y manipulación biopolítica. ¿Sus síntomas? Sexo compulsivo, afirmación de una libertad sin ley, repetición perpetua de escenarios sádicos.

Aquí Recalcati señala una paradoja intelectual: Sade y Bataille habían visto en el derroche del placer un elemento revolucionario excepcional, hoy por el contrario es parte constitutiva de nuestra enfermedad epidémica: Si, por ejemplo, Bataille había creído necesario reconocer en la depravación un increíble valor transgresor, Pasolini se ve obligado a percatarse de que incluso ésta es un instrumento de poder: los productores constriñen a los consumidores a comer mierda. Hoy el placer es un imperativo que, en vez de liberar, nos esclaviza.

En Salò, la afirmación del exceso es afirmación de una ley que rechaza todo límite y que define la degradación neocapitalista del cuerpo erótico a mero instrumento de placer. Si ya no hay lugar para el Eros del deseo, entonces el placer antierótica entremezclado con Thanatos se entroniza en nuestra sociedad, a pesar de todo pudor, de todo respeto, de cualquier restricción.

Dado que el capitalista libertino (¿hasta qué punto todos lo somos?) no conoce más límite que su placer, éste ha devenido, según Lacan, un dios, una especie de dios que usurpa el trono vacío y afásico.

¿Existe una ética alternativa? El psicoanálisis puede ayudar a buscar un goce otro que el libertino: ésta parece ser la apuesta de Ricalcati. El peligro de no hacerlo se discierne con claridad, pues “el goce como fin en sí mismo es una forma radical del espíritu más reaccionario”. Es mucho más transgresivo jurar amor eterno que pasar de un cuerpo a otro sin vínculo amoroso alguno. Es mucho más transgresiva la experiencia de la fidelidad a lo Mismo que el culto aleatorio a lo Nuevo. Es mucho más transgresiva la aparición del sentido del pudor que su extinción. Notemos cómo el concepto de lo obsceno es cada vez más anticuado, más pasado de moda: es la otra cara de la desaparición de los límites morales, supuestos por aquél.

La ley fundamental, base de la sociedad y su individuo, se denomina en la clínica “Ley simbólica de la castración”, a través de la cual se introduce en el corazón del hombre la experiencia de la pérdida, haciendo posible la potencia del deseo. ¿Qué se castra? La animalidad: el goce mortífero de la Cosa materna. ¿Cuál es el cuchillo, el instrumento? La palabra, su enunciación y entendimiento, el logos, de aquí que Recalcati la llame “Ley de la palabra”. El lenguaje mortifica la vida biológica, abriendo camino a la vida humana. A través de la prohibición del incesto simbólico nos hacemos humanos. Esta Ley está en peligro, amenazada por el hedonismo capitalista, desconocedor del límite y la autoridad.

La única forma de transmisión de esta Ley es a través del vínculo filial: el padre encarna la autoridad que enseña el límite, la finitud, la mortalidad, pero para que la Ley de la castración no se confunda con un ejercicio sádico de autoritarismo, el padre debe dar testimonio singular de este sentido del límite; en otras palabras, debe dar el signo de su propia carencia, donar la propia castración, según Lacan.

La crisis del proceso de filiación simbólica se manifiesta en las epidemias juveniles actuales: toxicomanía, depresión, adicciones patológicas, anorexia, bulimia, entre otras Debemos reaprender a heredar la Ley de la palabra porque ésta es la única condición de posibilidad para que exista el deseo -fruto precioso de la carencia que hace viva a la vida del hombre-: la necesidad del Otro. El deseo puede malograrse, como hoy, en deseo insaciable de consumo de cosas y objetos, pero su fuerza de vida se manifiesta como deseo vocacional, de apertura, de sentido.

La tarea del testimonio paterno es, en efecto, la de hacer posible un sentido del mundo. Pero es también la de transmitir el deseo de una generación a otra, la de transmitir, el sentido del porvenir; no todo ha sucedido ya, no todo se ha visto ya, no todo se ha conocido ya. Heredar no es sólo recibir un sentido del mundo, sino que también es la posibilidad de abrir nuevos sentidos del mundo, nuevos mundos de sentido. Por esta razón, heredar no es un repliegue hacia el pasado, sino una “recuperación”, un retroceder avanzando.

¿La nueva adolescencia? ¿Qué significa por una parte la precocidad de niños de 10 años comportándose como plenos adolescentes y, por la otra, una perpetua adolescencia en el caso de muchos adultos? Ricalcati observa que los padres no quieren hacerse cargo de la formación educadora de sus hijos, dejándolos a la deriva en el inmenso mar de información que los bombardea a diario: hay más información que nunca, pero también menos educación, de ahí que el proceso de maduración de los jóvenes quede indefinido por falta de figuras de autoridad que investir. El problema que nos aqueja es la falta de atención que los adultos demuestran ante las nuevas generaciones. Lo que está en juego es el colapso de todo discurso educativo que la ideología hiperhedonista ha considerado necesario descartar apresuradamente como discurso represivo. Es, si se quiere, el revés de la perspectiva de Michael Foucault: el Otro del control se ha debilitado hasta disolverse y arrojar a las nuevas generaciones a un mundo sin Ley.

Ya no hay padre que matar; Edipo caminará en vano los caminos a Tebas pues no ha de encontrar la carreta que traiga al rey. En cambio, Grecia nos ofrece –inagotable- una nueva cifra de nuestra psique. Telémaco esperando el regreso de su padre –de la Ley, de Ulises- a Ítaca para castigar la anomia de los pretendientes que saquean su casa y heredad: he aquí el símbolo de nuestro tiempo.