El Constituyente de la Cuarta Transformación

México ha sido escenario de cuatro transformaciones históricas, las cuales tuvieron como consecuencia la modificación de la estructura del Estado y la organización social y económica: la Independencia, la Guerra de Reforma, la Revolución Mexicana y recientemente la Cuarta Transformación.

Las primeras tres grandes transformaciones solo fueron posibles a través de levantamientos armados. En el caso de la Independencia, la insurgencia contra del dominio español. En la Guerra de Reforma se libró un enfrentamiento entre liberales y conservadores. Mientras que en la Revolución Mexicana diferentes grupos se levantaron en contra de la dictadura porfirista. Estos cambios trajeron consigo procesos constituyentes que dieron lugar a las constituciones federales de 1824, 1857 y 1917, respectivamente.

La Cuarta Transformación se logró de forma pacífica y democrática, con el apoyo de más de 30 millones de mexicanas y mexicanos que votaron a favor del cambio verdadero en 2018. Como en los otros procesos de transformación, el Poder Legislativo ha cumplido una función esencial, al sentar las bases del cambio de régimen, mediante el fortalecimiento deandamiaje jurídico que, sin crear otra constitución, diera lugar a una nueva arquitectura constitucional, legal e institucional a partir de diversas reformas y ordenamientos complementarios.

Esta nueva arquitectura se sustenta en el propósito de transformar la vida pública, por medio de un gobierno honesto y al servicio del pueblo, bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar; principios que de manera transversal se institucionalizaron en los proyectos legislativos que el Congreso federal ha aprobado en los últimos años.

La LXIV Legislatura del Congreso de la Unión ha sido protagonista en esta última etapa de la vida pública de México. Gracias a una mayoría legislativa comprometida con el proyecto de nación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, se avanzó con múltiples cambios legislativos que hoy día sustentan la voluntad popular, el ejercicio de gobierno y la división de poderes. En los tres años de actividades legislativas se aprobaron 585 dictámenes, de los cuales 37 corresponden a nuevas leyes, 29 reformas constitucionales, 428 reformas a leyes existentes y 91 decretos (Cámara de Diputados, 13/08/2021).

Entre ellos, se encuentra la eliminación del fuero presidencial; la reforma constitucional sobre revocación de mandato y consulta popular; la tipificación de la corrupción como delito grave; la prohibición de la condonación de impuestos a grandes contribuyentes; la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, como el feminicidio, uso de programas sociales con fines electorales, violencia sexual contra menores, corrupción, desaparición forzada, robo de hidrocarburos, delitos cometidos con armas exclusivas del Ejército, entre otros.

La extinción de dominio para contrarrestar las actividades de la delincuencia organizada. Sanción penal a quien expida, compre o enajene facturas falsas para fortalecer el combate a la defraudación fiscal.

Se creó una nueva ley en materia de remuneraciones de los servidores públicos, para que ningún servidor público gane más que el presidente de la República yevitar los privilegios; y otra para promover la austeridad republicana como principio para el ejercicio eficiente de los recursos públicos. Se prohibió la Partida Secreta para evitar la discrecionalidad en el gasto público.

Los paquetes económicos correspondientes a los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021 cumplieron con el compromiso de no aumentar los impuestos, ni los precios de los energéticos, ni endeudar al país. En el presupuesto de egresos se garantiza un gasto público equilibrado y austero, sin duplicidad de programas ni moches.

Con la institución de la Guardia Nacional se busca pacificar al país desde una perspectiva de derechos humanos y la regulación del uso de la fuerza. La Ley de Amnistía es un instrumento para dar justicia a aquellas personas que cometieron delitos menores por su situación de pobreza, vulnerabilidad o exclusión.

La reforma al artículo 4° constitucional dio paso a la extensión progresiva de los derechos sociales a la protección de la salud, la educación y la seguridad social, a través de un sistema de salud para el bienestar, becas para estudiantes de todos los niveles escolares y el acceso a una pensión universal, respectivamente. Una auténtica Reforma Educativa que garantiza el acceso universal a la educación de excelencia, además que dignifica la labor docente. Igualmente, se reconoció el derecho a la educación superior.

La reforma constitucional en materia de paridad de género y la tipificación del delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, con las que se rompió el techo de cristal en la participación política. Además, diversas reformas a favor de la vida, la integridad y el bienestar de mujeres y niñas, como la prohibición del matrimonio infantil y la tipificación del delito de violencia digital.

Se fundó el Banco del Bienestar para ofrecer servicios financieros a personas en situación de desventaja y transferir con transparencia los apoyos de los programas de bienestar. La inclusión financiera de jóvenes de 15 a 17 años para que sean titulares de cuentas bancarias.

El Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) surgió con el fin de brindar gratuitamente atención médica y medicamentos a las personas que no cuentan con seguridad social. Con la reforma a la Ley de Adquisiciones ahora es posible comprar medicamentos a organismos intergubernamentales internacionales.

La reforma laboral estableció las bases para la transformación en el ámbito sindical, de contratación colectiva y justicia laboral, bajo los principios de democracia y autonomía; instituyéndose el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral como mecanismo de conciliación entre trabajadores y sus patrones. Con esta reforma también se reconocieron los derechos laborales de las trabajadoras del hogar.

Se reguló el teletrabajo, así como el outsourcing para prohibir los esquemas de subcontratación que propician la evasión fiscal y garantizar la estabilidad laboral y la seguridad social de los trabajadores.

La reforma a las leyes del INFONAVIT y del ISSSTE permite a las y los trabajadores usar su crédito de vivienda en la adquisición de suelo destinado a la construcción de vivienda. Se actualizó el sistema de pensiones a favor de los sujetos del régimen pensionario de la Ley del Seguro Social, mediante la reducción de las semanas de cotización y el aumento de sus pensiones.

Para cumplir con los compromisos del T-MEC y acelerar el proceso de reactivación económica, se expidieron las leyes de Infraestructura de la Calidad y de Protección a la Propiedad Industrial, y se reformaron Ley Federal del Derecho de Autor y el Código Penal Federal. Con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica se busca garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, y generar tarifas de suministro básico más económicas.

Se reformó el Poder Judicial de la Federación para regular su estructura, organización y funcionamiento, a efecto de garantizar la división de poderes y la correcta administración de justicia. Asimismo, se creó la Ley de la Fiscalía General de la República para asegurar su autonomía, un mejor desempeño de los procedimientos judiciales y fortalecer los sistemas de procuración e impartición de justicia penal.

Como diputada federal voté a favor de la agenda promovida por la mayoría legislativa, convencida de que la transformación de la vida pública ha requerido de una reingeniería que termine con los problemas que legó el régimen neoliberal, como la corrupción, las desigualdades y las injusticias, y se instituya un gobierno más humano, honesto y garante del bienestar.

A la par de esta agenda, yo presenté 79 iniciativas de ley y/o decreto a partir de las necesidades que he observado en Sonora, de las cuales, 46 fueron impulsadas en carácter de “iniciante” (a título personal). De estas últimas, ya es una realidad la reforma constitucional que reconoce los derechos de las personas jóvenes (DOF: 24/12/2020).

Las siguientes fueron aprobadas por el pleno de la Cámara de Diputados, aunque falta sean ratificadas por el Senado de la República: Ley General de Población y la Ley General de Prevención del Riesgo de Desastres y Protección Civil; la tipificación del delito de odio racial en el Código Penal Federal, y la inclusión de los principios de interculturalidad e interseccionalidad en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

Entre las iniciativas que presenté pero están pendientes de dictamen, se encuentra la propuesta para incluir los principios de género, interculturalidad e interseccionalidad en varios ordenamientos; la protección de los derechos de las personas migrantes; facultar al Congreso federal para expedir leyes sobre bienestar animal; la regulación de los dispositivos de vapeo; reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para regular las sesiones legislativas vía remota, entre otras.

El cambio de régimen no habría sido posible sin este Poder Legislativo, que en un Estado de derecho es fundamental porque tiene la valiosa responsabilidad de representar con legitimidad la voluntad del pueblo en un ambiente de pluralidad política. Hay quienes han llamado a la LXIV Legislatura “Constituyente de la Cuarta Transformación”, pues, como dijo el presidente López Obrador, “el nuevo marco legal, en los hechos, es una nueva Constitución”.





Diputada federal por morena.