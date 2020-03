El coronavirus electoral

El coronavirus también ha contagiado la próxima elección en Estados Unidos. Dicen que las crisis son grandes oportunidades y en esta pandemia veremos quien le puede sacar provecho y lograr una ventaja electoral: los demócratas o los republicanos. La respuesta del gobierno de Trump tendrá un efecto político y estamos por ver para qué lado de la balanza se inclina el electorado. Esto no tiene precedente y representa la gran oportunidad para ambos partidos.

Los americanos tienen dos grandes preocupaciones. La primera, el temor a que ellos o alguien de su familia contraiga el virus. Este miedo se ha incrementado conforme han aumentado los casos de contagio. La segunda, el temor a quedarse sin trabajo o el impacto económico negativo que la pandemia pueda ocasionar. Conforme pasen las semanas, y se dé el control epidemiológico, los estadounidenses empezarán a enfocarse más en la segunda y el presidente Trump tendrá que responder de manera satisfactoria para no perder su base de votantes.

Hasta hoy, el mayor contagio se ha dado en grandes ciudades, Seattle, Nueva York, San Francisco y Boston; ciudades con afiliación demócrata, donde Trump tiene bajos niveles de aprobación y sin una base natural de votantes. En la medida que el contagio salga de las ciudades, hacia poblados pequeños, con base republicana, el Presidente tendrá que convencer a los estadounidenses que su reacción fue la indicada para así despejar los rumores de que la implementación de medidas de control fue tardía. Los efectos político- electorales de la pandemia pueden variar significativamente en la media que el virus se extienda.

Los gobernadores demócratas de los estados más afectados han acusado a Trump de no reaccionar a tiempo y de haber retrasado las medidas de control. Los gobiernos estatales demócratas se adelantaron a tomar medidas para evitar el contagio del virus, alegando que el Presidente no le había dado la importancia que tenía. Si el virus no sale de las grandes ciudades y se contiene, Trump podrá presumir que la reacción de los demócratas fue exagerada y acusarlos de aprovechar la situación para tomar ventaja política.

Una vez superada la crisis de contagio, la segunda crisis será la económica. Gran parte del apoyo de los estadounidenses a Trump está basado en el crecimiento de la economía y en bajas tasas de desempleo. En febrero de este año la tasa de desempleo tuvo una baja pasando de 3.6 a 3.5%. Estas cifras positivas van a cambiar en corto plazo como consecuencia de la contracción económica por las medidas tomadas para controlar el contagio. El gran reto radica en que le alcance el tiempo a Trump para demostrar músculo en temas económicos y lograr una recuperación rápida.

En la competencia electoral por la Casa Blanca la coyuntura del coronavirus es un tema de tiempos. Si se recupera la economía antes de las elecciones en noviembre, las posibilidades para Trump pueden ser altas, tendrá que convencer al electorado de que actuó a tiempo, sin exagerar y afectar la economía. Pero, si la economía no logra recuperarse para noviembre se vislumbra una elección de un único tema: la falta de estrategia y previsión del gobierno para reaccionar y evitar una crisis. Convencer al electorado que esto no fue su culpa se antoja más complicado para Trump.