El costo de chatear

Una de los avances tecnológicos que han revolucionado, radicalmente, la manera de interactuar entre las personas es el chat o servicio de mensajería instantánea. Hoy, no podríamos imaginar nuestra comunicación con el mundo sin el chat; es más, cuando algún servicio de chat tiene alguna caída en el sistema y no nos permite recibir o mandar mensajes es un asunto que cubre el horario estelar de cualquier noticiero de radio y televisión.

El chat nos sirve para estar en contacto con nuestros amigos y seres queridos, ya sea por videollamada, mensaje de voz o por texto. También ha tomado una relevancia importantísima para el trabajo, seguimiento de pendientes en tiempo real o hacer negocios comprando y vendiendo mercancías; el chat, finalmente, ha democratizado el acceso a la tecnología y la acerca a todos los niveles socioeconómicos, culturales, de género, de edad y sociales, es básicamente la puerta de entrada a la conectividad con el mundo.

Todos esos beneficios se ven reforzados por la gratuidad que las empresas telefónicas ofrecen donde las redes sociales, incluidas las de chat, no tienen costo. Entonces, ¿uno no está pagando realmente por chatear? , a simple vista pareciera que no.

En México, más de 100 millones de personas utilizan al menos una aplicación de mensajería instantánea siendo el grupo de los 18 a los 34 años el que tiene más de 50 por ciento del total de los usuarios de chat en el país.

En México, WhatsApp es la tercera plataforma más utilizada por los internautas, justo debajo de Facebook y Youtube. Pero cuando hablamos de la plataforma que más horas se utiliza WhatsApp tiene más de 20 horas al mes por usuario, después de Facebook con 29 horas; esto quiere decir que, en México, de 30 días del mes podríamos estar pasando uno de ellos chateando en Facebook o WhatsApp, sin duda un récord a nivel mundial.

Esta dupla, WhatsApp y Facebook, no es una casualidad. Este último gigante tecnológico adquirió a la que en 2009 era una startup exitosísima, que ahora comunica a miles de millones de personas en el planeta y que tiene como pago por su servicio, nuestro perfil y datos personales que valen más que cualquier suscripción mensual.

Hace unos meses WhatsApp hizo público que cambiaría sus condiciones y política de privacidad, lo que ha ocasionado todo un revuelo a nivel mundial, ya que al aceptar estas nuevas políticas la información del usuario va a poder ser compartida con otras empresas de Facebook y esto incluye, entre otras cosas: Número de teléfono e información del registro; información sobre el teléfono, incluida la marca, modelo y empresa de telefonía móvil; dirección IP que indica la ubicación de la conexión y finalmente cualquier pago y transacción financiera realizada a través de WhatsApp.

El debate está en saber si no nos importa que mi información, como usuario, se comparta para ser objeto de publicidad de otras empresas y de esta forma “pagar” por un servicio que nos ayuda muchísimo en nuestra vida.

¿Es un derecho de las empresas de tecnología cobrar así?, ¿estamos dispuestos como usuarios a aceptarlo? Es una realidad que la información de los usuarios será la criptomoneda más valiosa del mundo.





