El cubrebocas y la comparecencia

Durante la comparecencia en la Cámara de Senadores, el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, para facilitar el audio le sugirió de manera respetuosa al Secretario de Educación Esteban Moctezuma que se quitara el cubrebocas.

La respuesta del Secretario fue con igual cortesía y respeto “sería la primera vez que me lo quito desde que inició la pandemia. Lo que sucede es que en las normas que estamos impulsando para el regreso a clases cuando sea posible, vamos a considerar el uso del cubrebocas obligatorio. Y lo mejor es el ejemplo, por eso es que no me lo quito”.

Este hecho nos da lecturas importantes. La primera es que el diálogo entre los poderes y por las buenas razones es posible y fortalecen a la República, por el otro lado, las convicciones del Secretario Moctezuma incluso en materia de salud pública se demuestran con congruencia y el ejemplo.

También sirve para aclarar un falso debate. Nadie en el Gobierno Federal está en contra del cubrebocas. El Subsecretario Gatell ha declarado en diversas ocasiones que el cubrebocas está explícitamente recomendado como una medida auxiliar durante la epidemia de COVID 19. Destacó los criterios técnicos emitidos por la Secretaria de Salud, la Organización Mundial de la Salud y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) que son el material de tela o desechable; usarlos en todos los lugares públicos y espacios sin distanciamiento físico; enfatizar su uso en personas enfermas y las que los cuidan; usar cubrebocas KN95 exclusivamente para trabajadores del área de la salud.

El cubrebocas de acuerdo con la evidencia científica es uno de los mejores elementos para prevenir contagios de COVID 19. Por ejemplo, si dos personas no mantienen una sana distancia al hablar, ambos no tienen cubrebocas y uno de ellos está infectado, existe un 90% de riesgo para la persona sana de infectarse. Esta estadística se reduce a un 70% si la persona sana usa cubrebocas; y muy considerablemente se reduce hasta un 5% si la persona infectada trae cubrebocas. El mayor logro es que ambos porten el cubrebocas lo que nos da tan solo un 1.5% de probabilidad de contagio. No solo podemos usar cubrebocas para cuidarnos, sino también para cuidar a quienes queremos.

Es muy importante no caer en debates, trampas y falsos. Nadie está en contra del cubrebocas. Incluso es de destacar que el Presidente de la República aplaudió la decisión del Secretario Moctezuma. Y esto viene al caso, ya que la SEP se ha distinguido por tener una postura basada en la seguridad y bienestar de docentes, estudiantes, familias y trabajadores administrativos, al iniciar la jornada de sana distancia y por la claridad en la ruta educativa. En el regreso presencial a las escuelas, el cubrebocas será obligatorio no solo por un tema de salud pública, es la expresión de la solidaridad y del amor al prójimo.

Twitter: @LuisH_Fernandez