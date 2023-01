El dedazo adelantado 

La preferencia evidente de Andrés Manuel López Obrador por la candidatura a la presidencia de la República de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha dejado ver que las posibilidades de otros prospectos llamados por él mismo corcholatas, ha desatado una lucha adelantada por la sucesión. Al mismo tiempo se ha producido una especie de cargada, también adelantada, que no abona al libre ejercicio de la democracia electoral.

La determinación de destinar seis mil elementos de la Guardia Nacional a la seguridad del funcionamiento del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, contribuye también a evidenciar esa preferencia. Los problemas del funcionamiento normal del Metro de Ciudad de México se deben fundamentalmente a la falta de mantenimiento y no a actos de sabotaje, como pretende llamarlos la jefa de Gobierno. Lo confirma así el propio secretario general del Sindicato de Trabajadores del Metro, quien sostiene que la reducción del presupuesto para el mantenimiento es la causa principal de los recientes accidentes en las líneas del sistema. Esa carencia es debida al abandono por parte de los responsables de ese servicio al gobierno de la Ciudad, pero fundamentalmente se deben a las reducciones dictadas por la administración de López Obrador en los presupuestos con la idea de la mal llamada austeridad en los gastos del gobierno. Junto con esos resultados que se han traducido en continuos accidentes en la operación del Metro, es indudable que el apoyo de López Obrador ha generado lo que tradicionalmente se ha llamado la cargada en favor de una candidatura, que no es otra que la de Claudia Sheinbaum. La premura con la que el presidente de la República inició la actividad política ha dado pie a una temprana movilidad de todo género de achichincles, politiquillos y políticos en busca de un “hueso” al que aspiran en la próxima administración. Se quiere hacer creer que los problemas del Metro se deben a actos criminales provenientes de fuera pero fundamentalmente de dentro del sistema, pero es innegable que de parte del presidente de la República existe la determinación de “proteger” a su preferida, no importa el gasto que ello significa; seis mil elementos de la Guardia Nacional, que contradicen la austeridad republicana pregonada por el presidente. Mientras Claudia Sheinbaum se mantiene en constante campaña, otro candidato a la representación electoral de Morena es el canciller Marcelo Ebrard, quien trabaja con eficiencia y buenos resultados, no sólo en la diplomacia, sino para todas las tareas que se le confían.

El primer sistema de transporte colectivo fue el de Londres hacia finales del Siglo 19. Otros sistemas similares han tenido desde su creación graves accidentes en su operación que han podido ser ejemplo para prevenirlos y relativamente evitarlos mejorando los sistemas de seguridad. El Metro de la Ciudad de México al que se oponía el Regente Ernesto P. Uruchurtu fue finalmente construido en 1968 por su sucesor Alfonso Corona del Rosal. Si los accidentes en otros sistemas colectivos han sido inevitables, los ocurridos en el Metro de Ciudad de México, por su frecuencia y gravedad son consecuencia de la política de austeridad de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

La eventual candidatura de Claudia Sheinbaum con el apoyo de López Obrador y con los recursos del presupuesto de la ciudad ha generado también lo que en política se ha llamado una cargada que en el pasado tan vilipendiado, no se producía hasta que se conocía el nombre del candidato del PRI, por más que ese partido ejercía un poder determinante sobre la oposición. A la cargada política el dedazo presidencial la detenía. No cabe duda de que el tan criticado dedazo tenía aspectos favorables. El que se mueve no sale en la foto, decía con gran ingenio el eterno líder de la CTM, Fidel Velázquez. Antes de conocerse el famoso dedazo presidencial nada ni nadie se movía en las filas de la política, no obstante que las aguas de las aspiraciones se inquietaban en espera de esa decisión, que el presidente mantenía en suspenso. Incluso quienes subrepticiamente trabajaban por alguna candidatura se alineaban sin reservas a la decidida por el presidente. En la actualidad el dedazo incluye no sólo el índice, sino toda la mano con la que López Obrador pretende designar a la candidata de su partido. El destape adelantado está originando inquietud y movilizaciones en la clase política. El sistema de encuesta para la designación del aspirante del partido del gobierno no deja de ser una vacilada, un espejismo, puesto que el gran elector será López Obrador. No todo está ganado ni todo está perdido; el tiempo lo dirá.