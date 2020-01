El derecho humano a migrar

La migración en México es un fenómeno complicado desde hace muchos años. México es lugar de tránsito, y al propio tiempo, es expulsor de migrantes. Tenemos como vecino al país que promete el sueño americano, pero sufrimos hoy —con el endurecimiento de las políticas migratorias en EU y la propuesta del muro trumpiano— una de nuestras más terribles pesadillas.





En el ámbito de la migración, quién no recuerda dolorosamente el descubrimiento de dos fosas clandestinas en San Fernando Tamaulipas. En 2010, la primera, con 72 personas muertas, y la segunda, con 193. O la de Cadereyta, en 2012, con 49 migrantes asesinados. O bien, en 2015, la deportación masiva de mexicanos, que sólo en ese año se elevó a más de doscientas mil personas.





En este gobierno, se han establecido políticas integrales para atender el fenómeno migratorio, y ésta es ya una diferencia muy importante con el pasado. En primer lugar, México ha dejado de ser el gran expulsor de campesinos y gente en extrema pobreza. Con programas como “Sembrando Vida”, se ha logrado que las personas no tengan que salir por necesidad de sus lugares de origen y tengan ahí el trabajo tan anhelado. Otro programa prometedor es el que, mediante la Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo, se propone para El Salvador y Honduras, y que pretende que el programa mexicano “Jóvenes Construyendo el Futuro” se implemente también en esos países.





El respeto a los derechos humanos es una guía básica en las actuaciones de esta administración. Recordemos el primer caso de migración en la frontera sur, en diciembre de 2018. En aquella ocasión, la Cámara de Diputados realizó visitas para constatar la protección de derechos humanos y el cumplimiento de la ley respectiva. No obstante, es claro que existen grupos criminales que, abusando de la generosidad de la política migratoria de México, pretenden aprovechar sus lineamientos de protección para fines criminales y en perjuicio de miles de migrantes, a quienes engañan con falsas promesas de arribo seguro a Estados Unidos.





Amnistía Internacional ha venido denunciando que, con el paso del tiempo, el fenómeno migratorio que enfrenta México ha cambiado. Se ha convertido en un negocio de transportistas y “polleros” que llevan migrantes desde Chiapas hasta Tijuana y los dejan ahí, con el alto peligro potencial de ser captados por grupos criminales que utilizan las rutas por las que trafican drogas para traficar ahora también con ciudadanos migrantes. La violencia ejercida por estas organizaciones criminales llega al reclutamiento de niños y jóvenes, y la trata de personas. Además, a los migrantes se les asesinaba con métodos tan crueles e indescriptibles como los encontrados en las fosas de San Fernando.





La trata de personas y la venta de órganos en el mercado negro es otra de las amenazas directas contra los migrantes centroamericanos. Ahora, las organizaciones criminales quieren perpetuar esta pesadilla mexicana para miles de migrantes, justo porque ello les permite seguir teniendo víctimas de manera masiva. No quieren entender que, en este cambio de régimen, no vamos a declarar una guerra en la que todos mueren menos el crimen y la corrupción —como lo fue la trágica guerra de Calderón—. Hoy, atacamos los orígenes del problema y se combate frontalmente la corrupción y la impunidad. Hoy, no se fomenta que los propios agentes del Estado mexicano sean parte de la delincuencia; muy por el contrario, se protege la vida y los derechos de los migrantes. Es por ello que se busca una migración legal y ordenada que pueda dar alguna certeza de seguridad a quienes la ejercen.





En la actualidad —a diferencia de sexenios anteriores—, el gobierno se preocupa por cada persona extranjera que está en nuestro territorio. Y por eso es que se requiere saber sus identidades y cuáles son sus objetivos. Además, se les ofrecen oportunidades de asilo legal y empleo, si lo que pretenden es permanecer en el territorio nacional. México cumple con todos los tratados y convenios internacionales, así como con su propia normatividad. Del mismo modo, nos hemos planteado el objetivo de proteger a los migrantes tanto de los abusos de la delincuencia organizada como de los funcionarios públicos corruptos que trataran de extorsionarlos.





La 4ta. Transformación no impide la migración. Sólo pretende ser, en la medida de lo posible, garante de proporcionar la mejor ayuda posible a nuestros países hermanos. Y en el caso de los migrantes que ya viven en México, legal o ilegalmente, tratar de evitar que caigan en manos de la delincuencia, y se resguarde su vida y su dignidad.





