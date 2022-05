El desastre

Gobernar significa rectificar.







A más de tres años del gobierno de Lopez Obrador, se pueden ir ya planteando críticas concretas al proyecto del tabasqueño. México no tiene hoy mejores cifras que los gobiernos del PRI y el PAN. Los datos oficiales lo confirman. El crecimiento económico, desde el primer año y antes de la pandemia, fue de negativo a mediocre y todos las proyecciones serias indican que terminará el sexenio con un promedio de crecimiento de la producción de un 2.2%.

Los datos macroeconómicos ya apuntan peligrosos rasgos de estanflación (inflación con recesión), un panorama altamente peligroso, especialmente para las capas medias, bajas y proletarias. Frente a ello, el gobierno da bandazos y destila demagogia, responsabilizando a los factores externos. Mientras, aquí, no logra construir medidas eficaces y sólo plantea un “pacto” con algunos sectores empresariales que no resuelve nada trascendente. Lo que está en cuestión es el modelo de acumulación capitalista de carácter especulativo, que el inquilino de Palacio no toca ni con un pétalo.

En otro punto de la agenda nacional, las cifras suben sin freno. En el caso de los homicidios dolosos, el delito que menos subregistro presenta, las cifras son de un país en un conflicto armado, donde la delincuencia organizada actúa libremente y con total impunidad, ante la ineptitud de algunos y la complicidad de otros. En este rubro se reitera la añeja y nefasta práctica de sólo el descabezamiento de los grupos y no la desarticulación, que ha provocado la escisión en múltiples bandas criminales en disputa por el territorio y que no respetan acuerdos o viejas prácticas, sino luchan por poder y control de plazas bajo acciones cada vez más sanguinarias.

Un aspecto que ha adquirido notoria relevancia, en este contexto de violencias múltiples, falta de políticas públicas transexenales por parte de la cúpula política e instituciones con sesgos machistas y escasa preparación, son los casos de las desapariciones de mujeres. Se acepta oficialmente que en total existen 99 mil desaparecidos, de las cuales el 25 % son mujeres, es decir, más de 24 mil 600, la mayoría entre 14 y 18 años (El Universal, 3/5/22, p.6).

En el actual gobierno de López Obrador han llegado las cifras de mujeres desaparecidas a niveles de terror. De acuerdo a la información de la Comisión Nacional de Busqueda de Personas, con Calderon se contabilizaron 987 mujeres en calidad de desaparecidas; con Peña Nieto, sumaron 3 mil 713 mujeres desaparecidas; en la actual administración, 7 mil 911 mujeres desaparecidas o no localizadas (El Financiero. 25/ abril/22). ¿Esta es la “transformación” que prometió el tabasqueño? El desastre.

