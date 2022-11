Ayer conmemoramos recordándolo -con una sombra de solemnidad- el Día de Muertos, lo que me hace pensar que la vida se conmemora a diario, se vive, se vive la vida; en cambio, no se vive la muerte que es ausencia de vida en el sentido en que concebimos la vida. Así las cosas, lo que pasa es que en primer lugar se conmemora la presencia de la muerte y en segundo, si cabe el término, se enfrenta su presencia de distintas maneras: con sorpresa, con asombro, con ironía -negándola-, con burla que evoca las magistrales caricaturas de José Guadalupe Posada. He allí La Catrina como muestra palpable de un “humor filosófico”. Pero si vida y muerte son en mucho un misterio, más misterio es la muerte que la vida. Me explico.

Cuando escribo es imposible negar que no lo hacen mis dedos tecleando ni tampoco lo que veo escrito, ni mucho menos mi cerebro que genera los pensamientos intelectuales más complejos, sino algo digamos que es evanescente, que se desvanece y se esfuma. Es algo más allá de mi cerebro, de mi cuerpo entero. Manuel Machado decía que lo que escribía “se lo dictaban al oído”. Me veo reflejado en el espejo, pero al que veo reflejado no es el que escribe. ¿Quién escribe entonces? Me niego a suponer que las páginas más bellas de la literatura sean mero producto de las circunstancias, de la casualidad, y que junto con las estrellas refulgentes de nuestra cultura desaparezcan con la muerte como una ráfaga de viento. ¿La novena sinfonía de Beethoven, la Capilla Sixtina que pintó Miguel Ángel con mano maestra y genial, son como excreciones del devenir humano? No lo acepto y la muerte no puede eliminarlos. Si pensáramos lo contrario una ira inútil, superior a la de Sartre, Camus y Kierkegaard, le daría razón de ser a nuestra especie. El grito de Unamuno, “¡Quiero y necesito creer en Dios!”, lleno de desesperación amorosa, resonaría en los rincones más obscuros del universo. ¿Eso somos? ¿Ese es el hombre? ¿Basura estelar? Esa es la muerte, la nada. Por eso la negamos y nos reímos de ella.

La sabiduría popular, llena de un sentido cósmico de vida, recuerda la muerte como negación de la vida. En rigor estamos festejando y recordando que todo lo que es y existe se opone a la guadaña callejera cuyo mensaje negativo es una exaltación de lo positivo. El silencio es inconcebible sin el sonido y la obscuridad presagia constantemente la luz. Ésta es la dialéctica de un universo en permanente movilidad. Pero en ese universo no tiene cabida la muerte de la que nos reímos. La Catrina quiere asustarnos y reducirnos al polvo. No somos lo que aparentamos en nuestra materialidad. Por eso yo festejo el Día de los Vivos impulsado por la presencia de quien me recuerda lo que no soy.

