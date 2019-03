El día que conocí a Colosio

Se cumplieron 25 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, con este hecho se interrumpió el proyecto de nación que había emprendido desde el PRI para construir un país democrático, incluyente y próspero.

En esta conmemoración tan importante viene a mi mente el día que lo conocí en un acto de campaña en el gimnasio Miguel Alemán de Pachuca. Me impresionó su voz llena de energía, su mirada serena y su saludo firme, que proyectaba una gran convicción y conocimiento.

Como llevaba varios años militando en el sector campesino del PRI, me tocó dar el mensaje a nombre de los jóvenes. Yo tenía apenas 25 años. Le hablé de las enormes necesidades que entonces, como ahora, existen en el campo y la urgencia de programas y acciones para rescatarlo para que el campo sea clave dentro de la economía mexicana.

Más tarde lo acompañé a un evento en la colonia “Cubitos”. La gente se concentraba a su alrededor, todos querían verlo, saludarlo y abrazarlo; le gritaban con emoción y esperanza. Luis Donaldo caminaba entre la gente, sin escoltas, como uno de nosotros; ese día pensé que podía ser peligroso y que alguien podría agredirlo físicamente con facilidad. Lamentablemente unos días después ocurriría el atentado que acabaría con su vida.

En 1994 yo trabajaba en el Tribunal Superior de Justicia, como Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero Civil de Pachuca. Todas las tardes después de la hora de salida, tomaba un tiempo para comer y regresaba a trabajar para acabar con el rezago del juzgado. Justamente iba subiendo a mi auto, encendí la radio y supe de su muerte. Me fui a mi casa desconcertada y con una sensación de miedo y confusión.

Escucharlo y conocerlo fue inspirador, su claridad sobre los asuntos públicos, su sensibilidad social y su visión de estado quedaron grabados en mi corazón para siempre. Me sentí identificada con aquel hombre que soñaba con un México mejor y trabajaba todos los días para lograrlo. Ahí me propuse aportar mi granito de arena para que ello suceda y su ejemplo me ha acompañado siempre a lo largo de mi trayectoria.