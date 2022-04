El dictamen del dictador: la reforma eléctrica

Si no puedes vencerlos con verdades, pues embrutécelos con rollos. La que escribe recién terminó de leer las 252 hojas del dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y Puntos Constitucionales que aprueba la las reformas a la constitución en Materia Eléctrica que presentó el presidente el 30 de septiembre del año pasado.

Peor aún, mientras la mitad del cerebro debía absorber semejante mamotreto legislativo, la otra tenía que atender el inicio de las deliberaciones en la Suprema Corte de Justicia, no sobre esta reforma Constitucional, sino sobre los litigios interpuestos contra la validez de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica.

Sin embargo, queridos lectores, enfoquémonos por ahora en el dictamen de estas Comisiones Unidas, que no sorprende tanto por qué aprueba esta reforma, sino cómo lo hace.

Resalta, en primer lugar, que estas Comisiones Unidas estén tan Unidas. O más bien, que no se perciba ni el más mínimo soplo de debate o disidencia en su texto. Más que un dictamen, el documento parece una exposición de motivos. El último debe ser laudatorio del texto legal propuesto, mientras que el primero debe llevar a cabo un análisis que, si bien puede ser aprobatorio, como mínimo debe ser constructivamente crítico. Los diputados deben ser más que escribanos. Es elegante que justifiquen su dieta.

Pero no. Este Dictamen tiene un dictador. El texto no deviene de un proceso deliberativo, sino que los legisladores sólo tomaron nota. La aprobación inicial de esta reforma no la hicieron las comisiones ya mencionadas. ¡La hizo CFE!

Y fue con maña porque a lo largo y ancho del texto se citan profusamente argumentos del “Parlamento Abierto”, muy particularmente tratándose de los ponentes de esta aún Empresa Productiva del Estado. De los demás, acaso, se menciona su nombre. Gracias por participar.

¿Qué hay dentro de este gran, gran rollo? En realidad, mucho más de lo mismo. Otra vez, nos situamos en la penosa bifurcación entre optar por el camino donde las empresas asaltan en despoblado o aquél en donde CFE nos abre las puertas al cielo, como San Pedro, y siempre hay luz, mucha luz.

La novedad, si acaso, es el retrato de mártir que ahí pintan de CFE. No sólo es CFE es San Francisco, sino uno más humilde, sufrido y abnegado. Alguna vez lo dijo el presidente que los pobres son como mascotitas que hay que cuidar, incondicionalmente. Nos hace pensar en los rescatistas de cientos de animalitos que ahí los tienen en un albergue sin poderlos alimentar, mucho menos ver por su salud y seguridad. Estos salvadores viven de limosnas porque no creen en los negocios.

Así, el dictamen condena la voluntad comercial porque ese dinero nunca llegará a los pobres. Por eso se vale despreciar el ánimo de lucro para cobijarlos. Gran paradoja: en el dictamen, se rechaza a los privados porque su mercado es únicamente para ricos; mientras que CFE tiene la obligación jurídica y moral de servirnos aunque sea con pérdidas. ¿Qué es peor? ¿Una empresa de lucro que no quiere atender nuestras necesidades? ¿O una pobre que, a pesar de su buena voluntad, no puede?

Este dilema es espurio. Ni queremos ni estar en las garras de la plutocracia ni vivir descalzos en un convento. En lugar de vivir atrapados en un refugio paupérrimo, tal vez sería mejor andar en la calle, donde al menos seremos libres y, si somos hábiles, podremos elegir el camino hacia la luz que mejor nos convenga.