El dilema de ChatGPT 

Twitter: @cons_gentil





En algunas películas, novelas y series futuristas la temática de que las máquinas sustituyen a los humanos parece ser frecuente. En el clásico Metrópolis de Fritz Lang, lanzada en 1927, el argumento gira alrededor de un grupo de obreros que se rebela contra la clase intelectual siendo incitados por un robot. En el libro Yo, Robot (que después fue adaptado para ser una película) se muestra una sociedad futurista de humanos que conviven diariamente con robots y éstos tienen como propósito servirles y ayudarles. A pesar de estos principios, la novela da un giro inesperado en el que los robots desarrollan su propia manera de pensar.

Y a pesar de que estos son ejemplos de una obra de ficción, la más nueva tecnología que nos remite a películas como esta es ChatGPT. Éste es un chatbot de inteligencia artificial desarrollado por la compañía estadounidense OpenAI. Fue lanzado como un prototipo en noviembre de 2022 y está construido sobre dos familias de modelos de lenguaje extenso hechas por OpenAI. Desde su creación, este chatbot llamó la atención gracias a sus respuestas acertadas y aparente conocimiento sobre diferentes campos de estudio. Independientemente de ello, la tecnología es muy reciente y, a pesar de que pueda formular respuestas que sean correctas gramaticalmente, el contenido muchas veces puede no ser acertado.

Lo más sorprendente de ChatGPT no son únicamente sus respuestas a preguntas, sino la sofisticación del sistema en general. Este chatbot tiene la capacidad de escribir artículos, fragmentos de guiones, entre otros tipos de textos. Únicamente es necesario describir la clase de texto que requerimos y el chatbot podrá utilizar los millones de terabytes en datos que tiene disponible y generar un texto a partir de ello. Y lo más sorprendente de ello es que es verdaderamente difícil creer que fue escrito por una máquina y no por un ser humano.

En el artículo The False Promise of ChatGPT escrito por Noam Chomsky y publicado por el New York Times, Chomsky explica la complejidad que implica el razonamiento humano. Desde cómo se aprende un idioma (siendo niños o adultos) hasta cuando se sostienen discusiones filosóficas profundas, argumentando cómo la mente humana es un instrumento poderoso y sofisticado que no puede emularse por una máquina. Una de las más importantes diferencias que indica entre la mente humana y ChatGPT es que la mente humana puede dar explicaciones para su razonamiento, mientras que este chatbot únicamente presenta datos.

A pesar de la renuencia que podamos llegar a tener para utilizar este tipo de tecnología, la realidad es que los esfuerzos de las compañías de tecnología se están encaminando en esa dirección. Las discusiones entre estas compañías van ahora hacia cómo incorporar la publicidad pagada en sistemas de este tipo, y cómo se adaptará (o sustituirá) a los buscadores que usamos hoy en día.

Considero que la mente humana es un sistema tan complejo que no existe ninguna tecnología que sepa verdaderamente emular sus procesos. Incluso para cosas que involucran extraer el conocimiento de otros lugares (por ejemplo, buscar información en internet) es nuestra inteligencia y razonamiento la que nos permite hacerlo de manera correcta sabiendo aprovechar los recursos. Quizá la cuestión ahora es exigir límites y reglas morales a estos sistemas, intentando así usar la tecnología para acortar ciertos procesos simples y no para sustituir el razonamiento humano.