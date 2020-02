¿El doblaje es la solución?

Por: Samuel Sosa. Productor de cine

@samososa

Que una ley proponga que las películas en español obligatoriamente deban de ser subtituladas a lenguas indígenas, es una medida que pretende ser inclusiva con las poblaciones indígenas, en particular con aquellas personas que no dominan el español o para las que el español no es su primera lengua… La propuesta pasa por asumir que es la falta de dominio del idioma español el factor que aleja a dichas poblaciones de los cines.



Pero el que la misma ley proponga que las películas habladas en otro idioma, todas, no solo las infantiles o de corte familiar, sean obligatoriamente dobladas al español, es una medida que pretende ser inclusiva… ¿con las personas analfabetas?, o por lo menos con los alfabetas funcionales. En cualquier caso la propuesta asume que el tener que leer subtítulos en español es un factor que desincentiva el consumo de películas.



Lo grave es la aparentemente involuntaria comparación que esta reforma de ley promueve, entre el analfabetismo y el no hablar español. Dos cosas que, sobra decir, no son lo mismo. Y la propuesta se dispara sola en el pie: si leer subtítulos en español desincentiva el consumo de películas, ¿por qué el subtitularlas a lenguas indígenas haría la labor inversa?



Las reformas de ley propuestas por el senador Marti Batres, respaldadas por los compañeros de la ANDA, son un claro ejemplo de improvisación y ocurrencia legislativa. Revestida en inclusión social y accesibilidad cultural, la serie de reformas no aguanta la confrontación con el dato duro.



México es el país con el mayor número de hispanohablantes del mundo. De 130 millones de mexicanos, el 98.5% de la población tiene al español como primera o como segunda lengua.



En México se venden 320 millones de boletos de cine al año. En una lectura simplista se podría decir que el promedio de asistencia anual por habitante es de 2.8 visitas al cine. La realidad es que un pequeño porcentaje de la población acude un gran número de veces al cine y que un gran porcentaje de la población nunca va.



No es el idioma. La brecha entre la población que asiste al cine y la que no, es el dinero.



El precio promedio del boleto de cine en México es de $49.5 pesos. El salario mínimo en México en 2020, es de $123.22 pesos. El “acto social” de ir al cine, para una familia promedio mexicana: transporte, palomitas, refresco y boletos incluidos, es un lujo que pocas veces se puede elegir costear.



A favor siempre de políticas que fomenten la accesibilidad y la democratización de la cultura, pero no así. No cargándole la mano a los hacedores y a los artistas, pidiéndoles cuotas de subtitulaje y de doblaje, cuya implementación práctica presupone una complejidad operativa y logística que los legisladores ni siquiera alcanzan a prever en términos de un muy alto costo y de un muy bajo beneficio.



Vivimos en un país dividido en clases sociales. La constitución de esas clases sociales es multifactorial: poder adquisitivo, color de piel, origen étnico, ubicación geográfica, etc. Ir al cine en este país es un privilegio solo posible para ciertas élites. Ojalá que subtitular películas fuera la solución.