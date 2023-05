“El eje conservador” para el 2024 

Las “corcholatas” de Morena a la candidatura rumbo al 2024, de alguna manera, ya están resueltas. Cualquiera que gane, ya la “armó”, pero eso es tema de otra columna. Los que están medio desorganizados todavía son los aspirantes de la oposición, quienes ponen toda su fuerza para sobresalir de cualquier manera y a cualquier precio en redes como Tik Tok, Instagram y Facebok.

Recuerde lo que escribió Oscar Wilde: “hay algo peor que hablen espantoso de uno y es que no hablen”. Si no llamas la atención cuando dices que quieres ser presidente, entonces no figuras. Al momento son cuatro priístas, cuatro panistas, tres perredistas y AMLO, menciona bastantes otros más en la lista hasta Chumel Torres, como el “eje conservador” contra él.

Un discurso anti derechos no va a atraer votantes, por eso Creel, aunque le hierva la sangre, “tolerará” hasta el aborto. Lily Tellez, dice que no “tiene trapitos sucios” como los demás y es la mejor. Para figurar, cortejó el escándalo y armó una trifulca en la entrega de la medalla Belisario Dominguez a Elena Poniatowska, cuando la representante del PES y la presidenta de la Comisión de la Medalla en cuestión, condenaron el fallo de la SCJN para invalidar la transferencia de la Guardia Nacional a la SEDENA.

Enrique de la Madrid, secretario de Turismo con Peña Nieto sólo por su apellido, ya está descartado, aunque el privilegio en su sabiduría le diga lo contrario. Hace unos meses, la Asociación de Editorialistas de Chihuahua, estuvimos con él y pude escuchar de cerca sus propuestas. Pareciera vive en Utopilandia. Argumenta que a pesar de que se tenga un excelente gobierno y se elaboren las mejores políticas públicas, el nivel de pobreza extrema que existe en el país sobrepasa la capacidad para del Estado entonces, si cada mexicano se asumiera corresponsable solidario de la vida de cuando menos un mexicano más, todos y todas contribuiríamos a un mejor país.

Pareciera quiere trasladar el asistencialismo del gobierno a los ciudadanos, para que seamos nosotros los responsables de sacara los demás de la “desgracia” siendo mejores personas. En teoría es hermoso, pero ¿cómo le va a hacer para transformar la mentalidad de millones de personas en cuestión de meses? Para aterrizar en la luna, primero debemos ponernos de acuerdo de que la tierra, es redonda.

A la senadora Claudia Ruiz Massieu “la buena”, sobrina de Carlos de Gortari, tampoco le ayuda su apellido. Beatriz Paredes del “viejo PRI” tiene una larga trayectoria política y también se destapó para ser candidata. Todas y todos son bien conocidos en el país, el problema de varios de estas personas en el imaginar colectivo, es que representa a la minoría privilegiada o “fifí”. No bastará con la unidad que proponen para vencer y lanzar a un solo candidato, sino apostarle a un cambio social radical desde la estructura, aportar soluciones a los problemas más que señalar a la oposición como fracaso, utilizar el “know how” de la razón y, sobre todo, apostarle a un nombre fresco, no a los tradicionales conocidos de los que la gente ya está cansada.

El lenguaje debe resignificarse y la creatividad debe imperar para ganarle a los “cafeses”. Todos ellos hablamos de un cambio, la sociedad también entonces, comiencen por ahí. Elijan a uno nuevo que tenga mejores posibilidades y tenga un mejor pasado.