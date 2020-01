El Ejército Mexicano 2020

Acontecer Político

A 160 años del natalicio del creador del Ejército Constitucionalista, don Venustiano Carranza.





Ha dado inicio un nuevo año y con él la consecución de grandes retos para nuestro país.

De acuerdo con diversos estudios de opinión, la nación mexicana centra su atención en los temas de seguridad pública y crecimiento económico, manteniendo en ambos expectativas positivas de que mejorarán durante los siguientes meses.

No obstante, al enfocar el análisis en la opinión de los expertos los pronósticos no son tan halagüeños, ya que se advierte la fragmentación de los grupos criminales y con ello el deterioro aún mayor de la seguridad interior, así como un crecimiento económico que podría no ser mayor a 1.1 por ciento anual.

De ahí la magnitud de los desafíos a los que como país nos enfrentamos y la imperiosa necesidad de que cada quien, con capacidad y visión, haga lo que le corresponde para salir bien librados.

En ese propósito mucho tiene qué ver el Ejército mexicano, conglomerado de mujeres y hombres adiestrados, disciplinados y leales que hoy tienen encomendadas numerosas tareas en beneficio del país.

Como ninguna otra institución pública del Estado mexicano, las Fuerzas Armadas se han modernizado, preparado y ampliado su margen de maniobra en aras de preservar la soberanía nacional y garantizar la seguridad interior y nacional de México.

Se dice fácil, pero también los nuevos tiempos han traído consigo nuevos y mayores retos, tales como la ciberseguridad, el crimen trasnacional y el incremento del poderío de grupos delincuenciales.

Ante ello, los militares mexicanos han dado un paso al frente y comprometido con su vida la protección de la nación y de sus instituciones.

Ya sea en labores de seguridad pública en coadyuvancia con la Guardia Nacional y su despliegue en 50 nuevas regiones, la construcción del nuevo aeropuerto en la Base de Santa Lucía y de 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar, la plantación de árboles frutales en el Sur del país, la participación en operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, la construcción y desarrollo de equipo bélico militar, la distribución de medicamentos y libros de texto, la implementación del Plan DN-III ante desastres naturales y antropogénicos, resguardo de áreas estratégicas y la implementación de acciones de protección civil, son algunas de las labores que tiene encomendada la institución que encabeza el General Luis Cresencio Sandoval González para este 2020.

Misión que los militares cumplirán a pie juntillas con profesionalismo, efectividad, ética y pleno respeto a los derechos humanos.

Como las venas en un cuerpo, el Ejército se encuentra desplegado en todo el territorio nacional y sus elementos son los glóbulos que nutren y mantienen sano al cuerpo mexicano, removiendo cualquier peligro de su sistema circulatorio.

Pero no puede solo, necesita que cada una y cada uno de los mexicanos hagamos nuestro trabajo y no promovamos ni nos beneficiemos de actos ilícitos, que lo único a lo que conducen es a la autodestrucción y podredumbre.

Cuerpo institucional, su labor no obedece a colores partidistas, sino a los colores de la insignia patria y de sus instituciones.

Ése es el Ejército de México.

@jlcamachov