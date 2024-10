El escultor Sergio Peraza, retornó satisfecho y triunfante de París

El artista y muy frecuente expositor Sergio Peraza, quien al igual que su papá, -el para siempre inolvidable escultor urbano Humberto Peraza-, suele confirmar con creatividad y constancia su ascendente carrera escultórica, nos comunicó que acaba de regresar de Francia. Y por lo tanto, no ocultó a esta reportera su entusiasmo por tan importante responsabilidad cultural notificándola así: “Fue una gira bonita

disfrutando los últimos días soleados y con buena temperatura antes de que llegue el invierno europeo.





“El pasado 11 de septiembre se inauguró la exposición “Terre du Mexique” en la cual las obras de ocho pintores y yo, el único escultor invitado, presentamos nuestros trabajos. En esta ocasión, quise presentar al público parisino sólo mi serie de esculturas del tema mexicano del xoloitzcuintle, por lo que llamo a mi colección “Xoloarte”.





Por otra parte, Sergio Peraza Aseveró, que durante un mes estuvo la exposicion abierta a todo público en la galería de arte del bello edificio de la Alcaldia 6 de París, en el barrio de Saint Germain, que es uno de sus predilectos en la ciudad luz, y con sonrisas, recordó, igualmente, que hay muy buenos lugares para comer y también a pocos pasos de los hermosos Jardines de Luxemburgo.

Y que fue invitado por la Asociación París/México, que el criterio para la selección de los artistas es que son activos, radicados en París o bien que hayan vivido y que mantengan ese contacto cultural vigente con el arte de la capital francesa.

“En mi caso, esta es mi quinta exposición allá, por muchos años he tenido presencia con mis obras en territorio Francés, también trabajé allá en talleres de litografía y de fundición; en París me siento en casa.

Añadiendo, que es muy oportuna esta reciente exposición ya que en 2025, va a celebrar que se cumplirán 30 años desde que inauguró su primera exposición individual, y que esa fecha la considera como el arranque profesional de su carrera como artista profesional, comprometido día a día con el arte, y viviendo únicamente para y de su trabajo artístico.

Haciendo referencia, igualmente, con su siempre agradable espontaneidad, nos notificó, que aunque años antes tuvo otras exposiciones colectivas y algunos trabajos de encargo…”siendo yo un artista muy joven, no ha pasado un solo día desde hace 30 años que no se lo dedique a mi labor creativa. Es por esto que me ha dado tanto gusto regresar ahora a París, ciudad donde viví y que conozco bien, y disfruto tanto sus museos, sus galerías, su ambiente y su gastronomía. La inauguración fue un evento muy bien organizado en donde pude convivir principalmente con mis colegas pintoras y pintores Lucero Rodríguez, Ivonne Gonzpad, Montserrat de la Parra, Yuma Díaz, Namiko Prado, Eduardo Maldonado y Oscar Villareal.

“La curaduría corrió a cargo de la fotógrafa Bárbara Peón. Estuvieron presentes y dedicaron unas palabras a los presentes la embajadora de México en Francia, Blanca Jiménez, y el alcalde del Distrito 6 de París Jean-Pierre Lecoq consejero regional de Île de France.

“También el presidente de la Asociacion París/México, Nicolás Rodríguez y el director del Instituto Cultural de México en París Alberto Aura, entre muchos amigos del arte. Yo muy feliz acompañado por mi esposa Vanessa, mi hija Maya, mi hermana Patricia y su esposo Juan Pablo Garza. Eso para mí es un sueño convertido en realidad porque cuando yo vivía en París fui un artista joven, y en ese tiempo lejos de mi México y mi familia, en esta ocasión la vida me concedió tener todo reunido en Paris. Mi México, mis esculturas y mis seres más queridos”.

Observó que la Alcaldía donde se llevó a efecto la exposición está sobre la Rue Bonaparte frente al templo de Saint Sulpice, es un edificio señorial rodeado de bistros, boutiques y con muchísima actividad cultural.

”Nuestra exposición fue muy visitada durante la semana, incluso por grupos de escuelas infantiles y los sábados también hubo muchas personas. En el “Livred’Or” que es el cuaderno donde se anotan los visitantes y dejan un comentario, los hay todos positivos y agradecidos de ver reunido arte mexicano de artistas de hoy, pero una firma y comentario fue muy especial se trata del pintor Antoine Tzapoff, quien fue el último esposo de la Doña María Félix, quien quiso dejar su deseos debuena suerte para los artistas y su gusto por recorrer la muestra”, mencionó de manera placentera el artista, y añade: “Exponer en París ha sido y es muy importante en mi carrera, ya lo he hecho en otros países, pero París siempre será París, y a mí me evoca grandes recuerdos y hoy por hoy, hacer nuevas amistades tener nuevas aventuras es algo que me llena el alma”.

Enseguida responde informándonos: “Mis esculturas “Xoloarte” que son de bronce y de resina, se han quedado por allá, pronto estarán en otra exposición enmarcando las festividades del “Dia de Muertos” pero hasta que eso ocurra te contaré los detalles”.

Por lo tanto, y mientras llega el momento de describirlas, pensamos en dejarles un cariñoso beso.