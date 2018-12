El espectador | ¿A qué venía Sabrina Meng Wanzhou?

Será revelador conocer a qué venía Sabrina Meng Wanzhou a México, antes de ser arrestada en Vancouver, Canadá, algo que los encargados de relaciones públicas de Huawei no han explicado. En México, por ejemplo, han guardado silencio como los de Nissan con el arresto de Carlos Ghosn en Tokio, es decir, como si los mexicanos fueran muy ignorantes de los temas que estallan en otras partes del mundo y que tienen gran cobertura en los medios serios.

No olvidemos, son capaces de informar que sale un nuevo teléfono, con una mejor cámara y tal vez dorado para hacerlo más ostentoso, probablemente un nuevo Mate con mejor batería, pero no son rápidos para explicar por qué detienen a la hija del fundador de la empresa y jefa de finanzas de la misma mientras vuela desde Hong Kong hasta nuestro país y no consigue aterrizar en la Ciudad de México.

En algún momento tendrán que dar más información los de Huawei, tarde o temprano tendrán que dar explicaciones. Es el caso de Nissan, que encabeza Mayra González. Desde hace semanas están escondidos sus representantes para abundar en la detención del hombre clave de la compañía en una situación vergonzosa. Sin embargo, la semana pasada indirectamente salieron a aceptar en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que el pasado 10 de diciembre de 2018, el ex Director Representante y Presidente de Nissan Motor Co., Ltd., Carlos Ghosn, y el ex Director Representante Greg Kelly, fueron acusados por violar la Ley de Intercambio e Instrumentos Financieros de Japón, al hacer revelaciones falsas en los reportes anuales.

“Nissan, como entidad legal, también fue acusado de la misma violación. Nissan considera esta situación con extrema seriedad. Hacer revelaciones falsas en los informes anuales de valores perjudica en gran medida la integridad de las divulgaciones públicas de Nissan en los mercados de valores, y la compañía expresa su más profundo pesar. Nissan continuará sus esfuerzos para fortalecer su gobierno y cumplimiento, Incluyendo hacer revelaciones precisas de información corporativa”. Revelaciones precisas de información corporativa es algo que no cumplieron los de Nissan, y que ahora los de Huawei tampoco.

La hija de Ren Zhengfei inició como recepcionista en la empresa y hoy es conocida como “La princesa”, la heredera natural de una empresa que opera en 170 países y tiene ingresos por más de 90 mil millones de dólares anuales. En China hablan de “secuestro político de empresarios” y advierten que todos los que estén por viajar al extranjero, deben tener cuidado y tomar medidas extremas. Culpan a Estados Unidos de este golpe dado a Huawei.

En su edición de este fin de semana, The Economist se pregunta si la firma china logrará sobrevivir a este embate estadounidense que ha provocado que las naciones en donde operaba tranquilamente, los miren ahora con desconfianza. México, aunque los encargados de comunicación en esta región se escondan, también está en esa situación. La desconfianza crece mientras ellos siguen evadiendo las preguntas. ¿A qué venía Sabrina Meng a México? ¿Afectará la detención en Canadá los negocios con el nuevo gobierno de López Obrador? ¿Serán más regulados por las autoridades mexicanas ante las sospechas de espionaje? ¿Van a llegar sus funcionarios a la feria de tecnología de Las Vegas o suspenden su participación? ¿Sobrevivirá Huawei?