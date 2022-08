Verónica Vélez Macuil, coordinadora general de Comunicación y Agenda Digital del Gobierno de Puebla, nos estuvo buscando hace unos días. Retomo su mensaje que llegó por correo electrónico a mi buzón:

“Señor director, con relación a la columna El Espectador, de título “Sospechan amistad de Tapia Franco con Miguel Barbosa”, publicada en el diario que usted dirige, le expreso de manera categórica que lo que ahí escribe es totalmente FALSO.

“Desde el inicio de la actual administración se terminaron los negocios desde la cúpula del poder como ocurría en el pasado. Las licitaciones emitidas en distintos rubros se han llevado a cabo con transparencia y conforme la ley. Atrás quedaron los tiempos en que el gobierno estatal era usado para amasar grandes fortunas personales.

“El titular del Ejecutivo no toma decisiones mediante amiguismos o favorece a grupos para obtener algún privilegio, las reglas de las licitaciones son públicas, claras y se adjudican a quienes presentan las mejores opciones para el Estado.

“Con relación al Señor José María Tapia Franco, este gobierno no tiene ningún trato con él. Director, le recuerdo que cada quien es responsable de sus actos y de ellos tendrá que dar cuentas”.

“De esta forma, lo expuesto en su columna corresponde a “sospechas” que no tienen como base una fuente creíble. Hacemos la aclaración conducente en beneficio de sus lectores y en honor a la verdad”.

Lo publicado está basado en testimonios de fuentes cercanas al proceso de licitación GESAL-197-287/2022 que lleva a cabo el gobierno de Puebla para el arrendamiento de mil vehículos nuevos tipo patrulla por 24 meses.

Tal como se señala, hay quienes acusan a José María Tapia Franco de utilizar un supuesto vínculo de amistad con el gobernador Barbosa, para gestionar la entrega del contrato en beneficio del grupo Casanova.

Una vez que se haga pública la decisión de la Secretaría de Administración, así como las actas de apertura de propuestas y la evaluación correspondiente, la opinión pública podrá comprobar si el contrato se le adjudicó a la empresa que presentó las mejores condiciones para el estado.

¿Gatell contra el Doctor Simi?

“Cuando se analiza esto de manera puntual se puede ver que en realidad es un gran engaño. ¿En qué sentido? Los consultorios adyacentes a la farmacia no resuelven problemas de salud de mayor importancia, quizá resuelven una pequeña gripe, un dolor de cabeza, una diarrea, un problema de salud muy de corta duración que afecta a población principalmente sana, pero alguien que tiene diabetes o hipertensión o una enfermedad pulmonar o una enfermedad cardiaca crónica, como gran cantidad de la población mexicana, estos consultorios no le van a resolver o incluso podrían poner en peligro su salud y su vida, y esto es muy importante tenerlo presente”, dijo ayer durante la mañanera Hugo López Gatell, el subsecretario de Salud que dijo que el Covid no iba a ser tan grave. Todo indica que en la mira de la 4T están los consultorios que aprovecharon el hueco que dejaron las instituciones de salud que no se dan abasto, para hacer negocio. ¿Y si cancelan esos consultorios quién atiende a los millones de mexicanos que solamente pueden pagar por esa atención?