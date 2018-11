El espectador | Casi 16 horas de videos sobre Colosio

Dentro de muy poco, todo mundo podrá conocer 15 horas con 44 minutos de video que ocultaba celosamente la PGR sobre el asesinato del candidato a la presidencia, Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido hace 24 años.

“Una persona solicitó los 13 videos que integran la averiguación previa del homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta en disco compacto”, explicó la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena el pasado 31 de octubre.

Durante la sesión del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Inai, dijo que la Procuraduría General de la República (PGR), que todavía encabeza Alberto Elías Beltrán, clasificó los videos como información reservada.

“Con el propósito de contar con mayores elementos que permitieran resolver sobre el acceso a la información, esta ponencia requirió a la PGR que permitiera la visualización de los 13 videos solicitados”, dijo Ibarra Cadena.

La dependencia, tal vez creyendo que iban a desistir, les dijo que el material grabado se encontraba en distintos formatos, desde Betacam, hasta VHS 8 milímetros y tres cuartos, tecnología que se usaba hace más de 20 años.

La comisionada consiguió la tecnología para verlos e insistió. Así, realizó la revisión detallada de los 13 videos. “Con una duración total de 15 horas con 44 minutos, en los cuales se observó de manera general, momentos previos al mitin en Lomas Taurinas, Tijuana, imágenes de personas, incluidos niños y niñas, el arribo del candidato, mensajes de bienvenida, el momento en que se retira, la detención de Mario Aburto, tomas o enfoques del Hospital General de Tijuana, declaraciones de diversos médicos, servidores públicos, algunos imputados y sus familiares, entrevistas de medios de comunicación y reportajes, entre otros”.

Después del análisis y los obstáculos, bajo la perspectiva de máxima publicidad e interés público, se determinó revocar la respuesta de la PGR.

Hay que recordar que en la prensa no hay mucho acerca del tema, pues resulta que ese día que andaban en Tijuana las estrellas de los periódicos en ese momento, los invitaron a subirse a un camión para ir de compras a Estados Unidos. Los “enviados especiales” que seguían al priista por todo el país se fueron de shopping mientras uno de los hechos más impactantes en la historia moderna de México se desarrollaba. Usted tal vez no lo sabe, pero es también uno de los episodios más vergonzosos en la historia del periodismo mexicano, tan humillante que hasta a los reporteros que no éramos en esa época ahí nos da pena.

Ibarra Cadena dijo que se ordena la entrega de los 13 videos que obran en la indagatoria en diferentes formatos tecnológicos, a efecto de que se contribuya a conocer la verdad histórica que marcó una etapa de la democracia mexicana.