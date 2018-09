El Espectador | CFE revela parcialmente quiénes le deben millones

Algunos mexicanos debemos mil pesos por el consumo de electricidad del mes, nos atrasamos unas horas en el pago a partir de la fecha límite, sea cual sea nuestro problema, y nos cortan el servicio de golpe y sin piedad.

Sin embargo, los políticos responsables de un municipio como Ixtapaluca debían hasta el pasado mes de mayo 484 millones 689 mil 286 pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y siguen recibiendo el servicio sin problemas.

Ixtapaluca, uno de los 125 municipios que conforman el Estado de México, que gobierna Alfredo del Mazo, le debe la luz a la CFE desde octubre de 2009. Es decir, desde hace casi nueve años no pagan la electricidad, pero no les han cortado la corriente eléctrica. Es el municipio que más le debe a la Comisión Federal de Electricidad de todo el país, seguido por Acapulco. Los políticos acapulqueños no han pagado el servicio desde junio de 2006, la deuda que acumulaban hasta mayo de este año sumaba 349 millones 482 mil pesos.

En tercer lugar en la lista de deudores de la CFE está el municipio de Texcoco, también en el Estado de México, que hasta el quinto mes de este año debía 334 millones 905 mil pesos.

El Estado de México domina en deudas. Del lugar cuatro al 10, estos municipios: Chicoloapan (321 mdp), Tecámac (265 mdp), Ecatepec de Morelos (256 mdp), La Paz (204 mdp), Coacalco de Berriozábal (192 mdp), Tultitlán (163 mdp) y Valle de Chalco (138 mdp).

La empresa productiva del estado reportó una pérdida de 39 mil 864 millones en el primer semestre del año. Lo cierto es que parece que eso no le interesa a los administradores de la CFE, que encabeza Jaime Hernández, pues hay al menos mil 29 municipios que no les pagan a tiempo, algunos llevan más de una década arrastrando los compromisos, deudas que parecen incobrables.

En promedio, cada uno de estos mil 29 municipios debe cinco millones 933 mil pesos. Es un total de más de seis mil 110 millones de pesos hasta mayo de 2018. Solamente hablando de municipios. Lo anterior lo sabemos porque se solicitó a través del Inai: “Conocer las dependencias públicas, entidades públicas, fideicomisos y organismos públicos que tienen adeudo vencido con la Comisión Federal de Electricidad y/o que se consideran morosos en la obligación de pago por consumo de energía eléctrica, desglosado por cada uno, mencionando monto y periodos de tiempo que componen el adeudo”.

Como hemos informado, la CFE no quería hacer públicos estos montos, nombres y periodos. El Inai los obligó a transparentar y este fin de semana entregaron la respuesta parcial, porque sólo revelaron municipios deudores. Argumentan que por estar en proceso de transición, no están operando como deberían, pero alguien continuará dando cumplimiento a esta petición de información.

¿Qué pasaría si todo el Estado de México se queda sin alumbrado público?

hiroshi@oem.com.mx