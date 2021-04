Manuel Bartlett controlará una de las empresas que más poder tendrá en los próximos meses, se le conoce como CFE Telecomunicaciones y está por revivir ese viejo sueño de sexenios pasados de ofrecer internet a través de la infraestructura que lleva electricidad a tu hogar. Es una promesa vieja que revive en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“En cuanto al internet, pues estamos trabajando para que pronto tengamos conectividad en todo el país”, dijo ayer el Presidente de México durante su mañanera, en medio de grandes discusiones que generó al informar que prepara una iniciativa de reforma constitucional para que los organismos autónomos sean absorbidos por dependencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Mientras la discusión se concentró en el INE, López Obrador reveló que participó el miércoles 28 en el consejo de la CFE.

“Se reunió todo el consejo de la Comisión Federal de Electricidad, el consejo directivo y se trató un tema, el de darle todo el apoyo a una empresa, que es Internet para Todos. Hoy vamos a publicar el acuerdo que tomamos ayer en el Diario Oficial de la Federación sobre este caso. Tenemos disponibles tres mil millones de pesos, se ha ido avanzando, pero necesitamos cumplir pronto con el compromiso”.

En la sesión 42 extraordinaria, celebrada en el Palacio Nacional, se aprobaron los lineamientos aplicables a CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos en lo relacionado a la ejecución de las actividades encaminadas a garantizar el derecho humano de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluido el de banda ancha e internet a toda la población.

Entre otros puntos, se acordó que CFE Telecomunicaciones ejercerá sus recursos financieros de forma directa e independiente.

Que administrará directamente los recursos humanos que requiera para el cumplimiento de sus funciones.

Y uno de los puntos más importantes del acuerdo: Llevará a cabo directamente las actividades inherentes a las contrataciones en esta materia.

“Pues que se permita autonomía, independencia a este organismo para poder adquirir equipos en cualquier lugar del mundo, que puedan contratar a personal especializado, que la Comisión Federal de Electricidad ponga a disposición de esta empresa los casi 100 mil kilómetros de fibra óptica para la conectividad y que no les falte presupuesto”, resumió en su mañanera López Obrador.

NACHO MIER

En el Movimiento de Regeneración Nacional, de Mario Delgado, ya no saben qué hacer con Ignacio Mier, el líder coordinador del grupo parlamentario en San Lázaro.

El Poblano defendió aguerridamente a Saúl Huerta Coronado, su compañero en la Cámara de Diputados, cuando surgieron las denuncias en su contra por presunto abuso sexual. El líder de la bancada rechazó exigirle a Huerta que abandonara su cargo como legislador, pues señaló que los actos de los que se le acusaba no los cometió durante el ejercicio de sus funciones políticas.

Una semana después el ex priista se arrepintió y reconoció el error: “Yo pedí que la responsabilidad, el derecho a la presunción de inocencia, le correspondía a la Fiscalía. Hoy que hay elementos, me meto y lo repruebo enérgicamente. En ese momento no tenía información”.