António Guterres, secretario general de la ONU, manifestó su horror ante el ataque al hospital Al Ahli en la ciudad de Gaza que resultó en la muerte de cientos de palestinos civiles, incluyendo mujeres y niños. Ambas partes, Israel y los palestinos, se acusan mutuamente de este ataque, que ha dejado al menos 500 muertos. Guterres, a través de un tuit, recuerda que los hospitales y su personal están protegidos por la ley humanitaria internacional. Las reacciones a estos eventos incluyen manifestaciones antiisraelíes en diversas ciudades árabes, amenazas y la cancelación de una cumbre en Jordania con líderes de Estados Unidos, Egipto y la Autoridad Palestina.

El bombardeo contra el hospital Al Ahli Arab, en la Franja de Gaza, ha dejado un saldo devastador de al menos 500 muertos al cierre de esta edición, una cifra confirmada por una portavoz del Ministerio de Sanidad de la franja. Este ataque, del cual ni Israel ni el grupo islamista Hamas se han atribuido responsabilidad, ha conllevado a una condena internacional unánime, recrudeciendo un conflicto que ya dura 11 días. Desde Europa, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, señaló que el ataque contra civiles no se alinea con el derecho internacional. De igual manera, la Organización Mundial de la Salud (OMS) condenó enérgicamente la acción, indicando que a pesar de una orden de evacuación, no fue posible ejecutarla debido a la situación de inseguridad y al estado crítico de muchos pacientes.

Por su parte, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su consternación, enfatizando que la violencia debe cesar inmediatamente. Instituciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y Médicos Sin Fronteras (MSF) también emitieron condenas, haciendo hincapié en la sacralidad de los espacios hospitalarios y en el horror del ataque.

En el plano occidental, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, manifestó su condena, mientras que su administración busca confirmar detalles del ataque. De igual forma, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente francés, Emmanuel Macron, condenaron la acción, con el galo haciendo un llamado a esclarecer responsabilidades. En Latinoamérica, tanto Venezuela como Cuba apuntaron directamente a Israel como responsable del bombardeo, exigiendo un alto al fuego inmediato y respeto por el Derecho Internacional.

Múltiples naciones árabes, incluyendo Egipto, Arabia Saudita y Jordania, han responsabilizado a Israel, tachando el bombardeo de “masacre deliberada”. Además, Marruecos, Irak y Turquía expresaron su condena, señalando la gravedad del ataque a civiles inocentes en un hospital. El bombardeo ha tenido repercusiones en la esfera política internacional. Jordania canceló una cumbre programada con la participación del presidente Biden. Por su parte, el movimiento islamista Hamas considera este ataque como "un punto de inflexión" en su operación contra Israel, llamando a una resistencia continua.

“Hay que entender que estamos hablando con una organización terrorista y se tiene que condenar y se tiene que designar como una organización terrorista a la que no se puede apoyar. Ellos no representan los intereses del pueblo palestino y como tales hay que condenarlos y no estar con ellos y no apoyarlos. Necesitamos tiempo, necesitamos legitimidad internacional para defendernos y para hacer lo que se necesite para destruir la fuerza armada de Hamas. Necesitamos que el mundo no nos condene por acciones de defensa, que el mundo nos deje actuar igual como lo hubiera hecho cualquier otro país cuyos ciudadanos civiles, inocentes, hubieran sido atacados de esta manera tan brutal”, dijo ayer en entrevista con Roxana González, reportera de El Sol de México, la embajadora de Israel en este país, Einat Kranz Neiger.