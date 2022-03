El Espectador | El defensor de Ricardo Anaya

Salvador Padilla Estrada, quien ha defendido en tribunales a ex gobernadores del PRI, PAN y hasta Morena, será el nuevo defensor de Ricardo Anaya Cortés, ex candidato presidencial en 2018. La misión del abogado, quien desde hace varios años también ayuda a empresarios mexicanos para recuperar más de dos mil millones de euros expropiados por el gobierno de Andorra, es demostrar que el panista no cometió los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos recursos de procedencia ilícita.

Otra de las tareas del abogado en litigio penal y experto en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita es presentar un planteamiento técnico y jurídico para tirar los dichos de corrupción, en contra del ex presidente del PAN, manifestados por Emilio Lozoya Austín, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El arribo de Salvador Padilla Estrada como defensor de Ricardo Anaya Cortés nos aseguran que se da bajo una coyuntura de la buena relación sostenida con la Cuarta Transformación, que ha tenido bajo fuego a varios políticos y empresarios.

Entre los casos por los que se recuerda al abogado del despacho jurídico Hernández y Fernández y del bufete jurídico Cohepza está recientemente ese en el que se sumó como defensor del cantante Luis Miguel, quien apareció en una lista de personas investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

También se le relaciona con Diego Fernández de Cevallos y otros abogados encargados de resolver los casos de alto impacto de la última década en México.

Hoy su tarea es hacer que Ricardo Anaya llegue al 2024 sin una condena y limpio de toda culpa. Eso es lo que tiene en las manos este personaje que se ha convertido en uno de los abogados favoritos de los multimillonarios mexicanos.

LA TRAEN CONTRA ARMENDÁRIZ

“Es un festejo de Morena para apoyar la Reforma Eléctrica”, dijo la diputada Patricia Armendáriz desde Veracruz. En la transmisión que hizo a través de redes sociales mientras comía en una mesa con otros legisladores como Antonio Pérez Garibay, simpatizantes de la 4T y hasta los preguntadores de la mañanera como Lord Molécula, presumió que se comía una memela y pidió mandar saludos a sus amigos.

Por supuesto, el video fue rápidamente criticado por los internautas que pidieron se transparente la bolsa utilizada para la comilona, si provino del estado gobernado por Cuitláhuac García o si correspondió a recursos destinados al partido, además que la autoridad electoral revise si el contenido que se compartió en el foro no violenta la veda electoral.

“En el evento de difusión de la #ReformaElectrica en Minatitlán, Veracruz. Garantizará precios accesibles de la energía eléctrica para todos, evitando la formación natural de monopolios privados en esta industria”, escribió después en Twitter.

Algunos podrían decir que hasta lo que no se comen les hace daño.